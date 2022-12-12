五菱 Air ev 晴空上市：300km 续航里程，提供两座、四座版本，售价 6.78 万 - 8.28 万元

IT之家 12 月 12 日消息，五菱 Air ev 晴空今日正式上市，售价 6.78 万-8.28 万元，即日起至 2022 年 12 月 31 日，1000 元定金限时享 4000 元抵扣。

两座标准版：67800 元，折扣价 64800 元

两座进阶版：75800 元，折扣价 72800 元

四座标准版：76800 元，折扣价 73800 元

四座进阶版：82800 元，折扣价 79800 元

五菱 Air ev 晴空的目标定位为“品质家庭第二台车”，采用简约四色外观，双色主题内饰，续航里程达 300km，支持直流快充等多样充电模式，搭载 Ling OS 灵犀系统默契交互。

车身尺寸方面，五菱 Air ev 晴空长宽高分别为 2974mm / 1505mm / 1631mm，两座版轴距为 1653mm，四座版轴距为 2010mm，尺寸比宏光 MINIEV 稍大。

外观设计方面，Air ev 晴空采用极简风外观，搭配白、蓝、灰、咖四款车色。新车配全车 LED 灯、前 / 后贯穿灯、五菱发光标、后雾灯、LED 高位刹车灯等。

座舱方面，Air ev 晴空提供两座、四座两种内饰布局，深浅双色内饰选择，进阶版搭配皮质座椅。新车主副驾支持四向调节；四座版后排座椅支持 5/5 分放倒和独立放倒，后备箱空间最大可达 704L。

在科技配置方面，Air ev 晴空配备了 10.25 英寸双联屏，搭载五菱自研的 Ling OS 灵犀系统。同时，Air ev 晴空支持手机 App 远程车控，能够远程查看车辆状态，可实现蓝牙钥匙、空调控制、远程启动、远程开关门、升降窗、预约充电、车辆剩余电量查询等功能。

动力续航方面，Air ev 晴空提供 300km 续航里程，四座版搭载 50kW 高效能电机。此外，新车提供直流快充、交流充电桩、家用插座 + 充电枪三种充电模式。四座版配备直流快充，官方称电量从 30% 充到 80% 仅需 45min。

IT之家了解到，五菱表示，主动安全方面，新车配备了 ESC 车身电子稳定系统、ABS 防抱死系统 + EBD 制动力分配系统、胎压监测、自动驻车、坡道辅助等。被动安全方面，Air ev 晴空整车采用笼式车身结构，车架高强钢占比达 62%，并经过全车碰撞测试。