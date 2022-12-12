曝魅族 20 / Pro 系列配备全新充电器 UP2040，支持最高 80W 快充

IT之家 12 月 12 日消息，魅族科技此前宣布，全新旗舰将首批搭载骁龙 8 Gen 2 芯片。新旗舰手机可能跳过魅族 19 系列，直接升级为魅族 20 系列，并且将有魅族 20 和魅族 20 Pro 型号。

据微博博主 @数码闲聊站 爆料，魅族 20 系列将配备全新充电器 UP2040，支持 20V / 4A 的最高 80W 快充，无线充电也有新协议。

近期一款代号为 meizu m2392 的魅族手机现身 Geekbench，或为“魅族 20”系列机型，超大核频率为 3.19GHz，配备 12GB 内存，搭载 Android 13 操作系统。魅族 20 系列新机已备案，型号为 M381Q / M391Q，手机还在打样。

该博主称，魅族 20 系列常规高配机搭载骁龙 8 Gen2 芯片，12GB LPDDR5x 内存，UFS 4.0 存储，样机为安卓 13 底层的 Flyme 没封包。

魅族科技此前预热，在第二代骁龙 8 移动平台硬件性能加持下，魅族的全新旗舰也将在新的时代，给大家带来“多终端、全场景、沉浸式的融合体验”。

IT之家获悉，星纪时代今年 7 月宣布持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。同时担任魅族科技董事长的星纪时代副董事长沈子瑜表示，魅族将保留独立团队，2023 年发布新旗舰。