中国电信天翼云 Web 应用防火墙（原生版）通过信通院云 WAF 评估

IT之家 12 月 12 日消息，据中国信通院云 WAF 评估结果显示，中国电信天翼云 Web 应用防火墙（原生版）顺利通过评估。Web 应用防火墙是保障用户应用层安全的重要产品之一，而云 WAF 则是其中重要的组成部分。相比传统基于主机软件的防护，云 WAF 部署更加灵活，运维更加简单，可大幅减轻企业安全防护负担。

为规范云 WAF 的能力要求，推动云 WAF 在国内企业的落地使用，信通院制定了《云 Web 应用防火墙能力要求》标准工作，从多个层面对云 WAF 能力提出要求，包括服务接入、访问控制、安全防护、安全保障能力、性能及可拓展性、可靠性六个维度，为国内企业有效应对云时代越来越复杂的 Web 攻击、检验云 WAF 技术能力提供参考。

站点级别的防护已经无法满足 Web 防护灵活需求，云 WAF 需具备 API 行为检测能力，提升未知风险监测能力，加强识别与阻断非预期 BOT 流量；此外，云 WAF 是保障企业网络安全的重要防线，需具备高可用性，保障防御不中断。

IT之家了解到，天翼云 Web 应用防火墙（原生版）可以为用户 Web 应用提供一站式安全防护，包括 Web 应用攻击防护、CC 攻击防护、BOT 防护等，覆盖当前大多数攻击手段，可有效识别恶意请求特征并防御，避免源站服务器被恶意入侵，保护网站核心业务安全和数据安全。

官方介绍，天翼云 Web 应用防火墙（原生版）采用云原生模式，通过与天翼云云底座能力结合，为云上用户提供便捷的接入能力；依托云底座的 IaaS 与 PaaS 能力，提供稳定高质量服务；借助云底座监控管理能力，让运维管理更加便捷；基于云平台数据分析优势，使安全检测更加精准。此外，云原生模式下，云 WAF 可以与其他原子安全能力进行结合，进一步提升云 WAF 的安全守护能力。

天翼云 Web 应用防火墙（原生版）集成多重异构防护引擎，将语义特征和机器学习分类算法结合，显著提高检测准确率和召回率；持续优化高质量攻击检测规则集，兼顾性能且配置简单，良好覆盖 OWASP 常见攻击类型；支持多维度的自定义规则配置，基于会话特征灵活配置攻击识别、对抗策略，精准拦截，降低误报；采用运营商级云资源池架构，借助集群 + 冗余高可用模式，有效消除单点故障，提升服务可用性。