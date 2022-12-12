Counterpoint 发布 2022 年 Q3 印度智能电视市场排行榜：小米第一，三星第二，LG 第三，一加第四

IT之家 12 月 12 日消息，Counterpoint 近期发布了 2022 年 Q3 印度市场智能电视出货量报告。全球品牌以 40% 份额领跑印度智能电视市场，其次是中国品牌，份额为 38%。印度品牌展示出最快的同比增长，占据 22% 的出货量份额。印度市场智能电视开始具有更好的功能，如杜比音效、更高刷新率和更强声音输出，价格在 30000 印度卢比（约 2541 元人民币，400 美元）以下。本季度，智能电视对整体电视出货量的贡献达到了有史以来最高的 93%。在线渠道在本季度贡献了整体出货量的 35%。

根据 Counterpoint 物联网服务的最新研究，2022 年第三季度印度智能电视出货量同比增长 38%。增长主要原因是为满足强烈的压抑需求的节日供应、多种新产品的推出、折扣活动和促销活动。

小尺寸电视的份额正在增加，32 英寸-42 英寸显示器在本季度的总出货量中约占一半。虽然 LED 显示屏仍然是首选，但先进的技术显示屏，如 OLED 和 QLED 正在获得支持。更多的机型正在推出采用 QLED 显示屏的产品。杜比音效和更好的扬声器是越来越多品牌提供的其他功能。

关于市场趋势，研究分析师说：“杜比音效正在变得流行。大多数新电视型号都支持杜比音效。32 英寸仍然是最受欢迎的屏幕尺寸，因为它迎合了广大消费者的需求，而且价格实惠，而 43 英寸在中端市场越来越受欢迎。在软件方面，较新的机型越来越多地配备 Google TV，主要是在大于 25000 印度卢比（约 2118 元人民币，300 美元）的细分市场。Google TV 的主要好处是其用户界面和内容推荐，可以推荐各种流媒体应用程序的内容，以及 YouTube，这在 Android TV 上是没有的。”

关于按品牌来源划分的智能电视出货量，分析师说：“全球品牌以 40% 的份额引领市场，其次是中国品牌，份额为 38%。印度品牌的份额在 2022 年第三季度翻了一番，达到整体出货量的 22%。许多新的印度品牌正在进入这个竞争激烈的市场。”

展望品牌的增长，高级研究分析师说：“OnePlus、Vu 和 TCL 是 2022 年第三季度智能电视领域增长最快的品牌。小米以 11% 的份额引领整个智能电视市场，其次是三星。由于新机型的推出，特别是在 20000 印度卢比（约 1694 元人民币）-30000 印度卢比（约 2541 元人民币）（250-400 美元）的价格范围内，LG 再次稳居第三位。前 10 名中的其他新兴品牌包括 realme、索尼和海尔。”

IT之家了解到，本季度，智能电视在整体出货量中的渗透率达到了有史以来最高的 93%。由于有更多低于 20000 印度卢比（约 1694 元人民币，250 美元）的价格区间的产品推出，预计渗透率将进一步上升。本季度，在线渠道对总出货量的贡献增加到 35%。在最近的节日销售中，主要的在线平台提供了各种促销和折扣，同时还推出了独家产品。

下面是市场分析：