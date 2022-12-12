Counterpoint 发布 2022 年 Q3 印度智能电视市场排行榜：小米第一，三星第二，LG 第三，一加第四

IT之家 12 月 12 日消息，Counterpoint 近期发布了 2022 年 Q3 印度市场智能电视出货量报告。全球品牌以 40% 份额领跑印度智能电视市场，其次是中国品牌，份额为 38%。印度品牌展示出最快的同比增长，占据 22% 的出货量份额。印度市场智能电视开始具有更好的功能，如杜比音效、更高刷新率和更强声音输出，价格在 30000 印度卢比（约 2541 元人民币，400 美元）以下。本季度，智能电视对整体电视出货量的贡献达到了有史以来最高的 93%。在线渠道在本季度贡献了整体出货量的 35%。
根据 Counterpoint 物联网服务的最新研究，2022 年第三季度印度智能电视出货量同比增长 38%。增长主要原因是为满足强烈的压抑需求的节日供应、多种新产品的推出、折扣活动和促销活动。
小尺寸电视的份额正在增加，32 英寸-42 英寸显示器在本季度的总出货量中约占一半。虽然 LED 显示屏仍然是首选，但先进的技术显示屏，如 OLED 和 QLED 正在获得支持。更多的机型正在推出采用 QLED 显示屏的产品。杜比音效和更好的扬声器是越来越多品牌提供的其他功能。
关于市场趋势，研究分析师说：“杜比音效正在变得流行。大多数新电视型号都支持杜比音效。32 英寸仍然是最受欢迎的屏幕尺寸，因为它迎合了广大消费者的需求，而且价格实惠，而 43 英寸在中端市场越来越受欢迎。在软件方面，较新的机型越来越多地配备 Google TV，主要是在大于 25000 印度卢比（约 2118 元人民币，300 美元）的细分市场。Google TV 的主要好处是其用户界面和内容推荐，可以推荐各种流媒体应用程序的内容，以及 YouTube，这在 Android TV 上是没有的。”
关于按品牌来源划分的智能电视出货量，分析师说：“全球品牌以 40% 的份额引领市场，其次是中国品牌，份额为 38%。印度品牌的份额在 2022 年第三季度翻了一番，达到整体出货量的 22%。许多新的印度品牌正在进入这个竞争激烈的市场。”
展望品牌的增长，高级研究分析师说：“OnePlus、Vu 和 TCL 是 2022 年第三季度智能电视领域增长最快的品牌。小米以 11% 的份额引领整个智能电视市场，其次是三星。由于新机型的推出，特别是在 20000 印度卢比（约 1694 元人民币）-30000 印度卢比（约 2541 元人民币）（250-400 美元）的价格范围内，LG 再次稳居第三位。前 10 名中的其他新兴品牌包括 realme、索尼和海尔。”
IT之家了解到，本季度，智能电视在整体出货量中的渗透率达到了有史以来最高的 93%。由于有更多低于 20000 印度卢比（约 1694 元人民币，250 美元）的价格区间的产品推出，预计渗透率将进一步上升。本季度，在线渠道对总出货量的贡献增加到 35%。在最近的节日销售中，主要的在线平台提供了各种促销和折扣，同时还推出了独家产品。
下面是市场分析：
2022 年第三季度，小米继续引领智能电视市场，份额为 11%。本季度，小米推出了 Mi TV X 系列，配备 4K 显示屏，拥有杜比音效和杜比视界。这些型号还拥有 PatchWall，它有 300 多个直播频道以及其他功能。小米的 Mi 4A Horizon 版、5A 系列和 Redmi 智能电视系列是其主要的销量动力。
2022 年第三季度，三星在智能电视市场占据 10% 的份额，位居第二。在这一季度，三星推出 32 英寸和 43 英寸屏幕尺寸的新机型。T4000 和 T5000 系列机型是销量的主要驱动力。三星提供了将电视变成个人电脑的模式，提供内容推荐指南、网络浏览器，并通过 Samsung TV Plus 串流免费电视频道。
2022 年第三季度，LG 在智能电视市场份额为 9%。本季度，LG 推出了 QNED 电视，而其 OLED 电视则是高端市场中的热门产品。LG 提供资料选项，观众可以在其低端型号中为个性化内容、游戏优化器和基于云的游戏创建自己的档案。
一加在本季度同比增长 89%，在智能电视出货量中占有 8.5% 份额。Y1、Y1S 和 Y1S Pro 系列在本季度贡献大部分的销量。一加有一些更好的功能，如支持杜比音效，4K 显示屏和 Oxygen Play，还有推荐系统以及其他功能，以获得个性化的观看体验。
2022 年第三季度，VU 份额增加了一倍多。本季度，VU 推出了 GloLED 系列，配备 4K 显示屏，支持 Google TV，并内置 104W 声音输出的低音炮。该系列是该品牌最畅销的产品之一。