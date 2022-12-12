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佳能发布黑色限定版单眼望远照相机 PowerShot ZOOM

2022/12/12 21:49:19 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 12 月 12 日消息，佳能在双 12 期间发布了黑色限定版单眼望远照相机 PowerShot ZOOM，还有 ZOOM 特别版黑金礼盒版。

黑色限定版 PowerShot ZOOM 全机身覆盖黑色，配合磨砂工艺的外观设计，看起来时尚炫酷，握持拍摄时也能体验到触感带来的品质。

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佳能黑色限定版 PowerShot ZOOM 与现有白色版本拥有相同的参数，兼具望远、拍照和录像功能。拍照模式下，佳能黑色限定版 PowerShot ZOOM 内置 100mm、400mm 和 800mm （35mm 等效焦距）三档焦距，三档焦距可进行一键切换，瞬间变焦，可应对多样化的拍摄题材及环境，创作出丰富多样的素材；1210 万像素拍摄，可在观看的同时获得高清图片；10 张 / 秒的高速连拍，定格珍贵画面。视频拍摄模式下，PowerShot ZOOM 可以进行 30 帧 / 秒的视频拍摄，并拥有高精度自动对焦和图像稳定，可在录制高清动态画面的同时平滑地跟踪被摄对象，实现更稳定、顺畅的拍摄和观看体验。

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IT之家获悉，配合黑色限定版 PowerShot ZOOM 的发布，佳能还特别推出了 ZOOM 特别版黑金礼盒，礼盒限定在佳能官方线上商城和佳能自营天猫旗舰店销售。

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关键词：佳能相机

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