苹果已测试补丁，部分 M1 / M2 Mac 设备出现 Wi-Fi 连接问题

IT之家 12 月 13 日消息，援引国外科技媒体 9to5Mac 报道，部分 M1 / M2 芯片的 MacBooks 用户反馈出现 Wi-Fi 网络连接问题。主要表现为互联网连接速度慢，导致视频通话出现卡顿等其它问题。部分用户反馈甚至出现了 Wi-Fi 中断的问题。

为企业安装和管理 Wi-Fi 的公司 Meter 在最新博文中，详细介绍了 M1 / M2 Mac 设备上出现的这个问题。在博文中该公司表示苹果已经收到了用户反馈，而且一些 Wi-Fi 供应商也向苹果公司进行了报告。

Meter 在博文中写道：“虽然在消费者看来存在非常多的问题，但是本质上都是由于吞吐量和速度下降导致的，设备会随机断开连接，并且无法重新加入网络”。

例如，加州大学洛杉矶分校 IT 服务部一直在通过其服务状态仪表板跟踪这些问题。IT之家了解到该大学的 IT 团队表示，即将发布的 macOS 13.1（可能在本周某个时候发布）预计将包括对这些问题的修复。加州大学似乎已经与苹果公司的工程师密切合作，测试并最终解决了这个问题。

苹果已经将最新的 macOS 测试版提升为候选版，解决了影响苹果 MacBook M1 / M2 设备和苹果手机设备的 Wi-Fi 连接的点对点问题。对测试版和候选版的所有测试都是积极的，IT 服务部门、苹果公司和其它校园实体都无法重现这个问题。一旦我们得到 macOS 13.1 正式发布的通知，我们将会立即进行部署。

作为改善 WiFi 连接的临时解决方案，苹果建议用户关闭 AWDL 接口（这将禁用 AirDrop / AirPlay）。用户可以通过使用终端应用程序和运行脚本或通过用户界面进行关闭。部分用户反馈在禁用之后可以改善 WiFi 性能。

目前还不清楚这些问题究竟有多大的普遍性。大多数报告似乎来自连接到由企业或教育团队管理的 Wi-Fi 网络的用户。通常情况下，这些类型的 Wi-Fi 网络有不同的安全和管理控制，有时会导致独特的问题，不会影响其他用户。