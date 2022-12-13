新款 Windows 媒体播放器现已向 Win10 用户推出

IT 之家 12 月 13 日消息，继新的 Alarms & Clock 应用后，微软正在为 Windows 10 用户带来另一款 Windows 11 应用 —— 全新的 Windows 媒体播放器。该应用现在已经在发布预览频道中提供给 Windows 10 用户，但用户也可以在 Windows 10 稳定版中手动下载和安装。

IT 之家了解到，新的 Windows 媒体播放器取代了旧的和被放弃的 Groove 音乐应用程序，提供了更现代的用户界面、“丰富的艺术家图像”、一个支持画中画的迷你播放器，以及管理和播放视频的能力。微软还增加了改进的键盘快捷键和辅助技术支持。此外，如果你的电脑有光驱，你可以使用这款新应用来刻录光盘。

微软明白许多用户喜欢经典的 Windows 媒体播放器，所以该公司还不打算从 Windows 10 和 11 中删除该应用，该应用在 Windows 工具文件夹中仍然可用。

新的 Windows 媒体播放器还没有为 Windows 10 的稳定版本提供，但应该不用等太长时间。如果你不想等待，下面是如何在 Windows 10 稳定版（build 19042 和更近的版本）上下载新的 Windows 媒体播放器：