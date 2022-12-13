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新款 Windows 媒体播放器现已向 Win10 用户推出

2022/12/13 7:13:07 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT 之家 12 月 13 日消息，继新的 Alarms & Clock 应用后，微软正在为 Windows 10 用户带来另一款 Windows 11 应用 —— 全新的 Windows 媒体播放器。该应用现在已经在发布预览频道中提供给 Windows 10 用户，但用户也可以在 Windows 10 稳定版中手动下载和安装。

The new Windows Media Player in Windows 10

IT 之家了解到，新的 Windows 媒体播放器取代了旧的和被放弃的 Groove 音乐应用程序，提供了更现代的用户界面、“丰富的艺术家图像”、一个支持画中画的迷你播放器，以及管理和播放视频的能力。微软还增加了改进的键盘快捷键和辅助技术支持。此外，如果你的电脑有光驱，你可以使用这款新应用来刻录光盘。

微软明白许多用户喜欢经典的 Windows 媒体播放器，所以该公司还不打算从 Windows 10 和 11 中删除该应用，该应用在 Windows 工具文件夹中仍然可用。

新的 Windows 媒体播放器还没有为 Windows 10 的稳定版本提供，但应该不用等太长时间。如果你不想等待，下面是如何在 Windows 10 稳定版（build 19042 和更近的版本）上下载新的 Windows 媒体播放器：

  • 进入 store.rg-adguard.net。

  • 从第一个下拉菜单中选择 ProductID。

  • 在搜索框中粘贴 9WZDNCRFJ3PT。

  • 从右边的下拉列表中选择 RP。

  • 点击带有对号的按键，下载 Microsoft.ZuneMusic_11.2209.30.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle 文件。

  • 打开下载的文件，更新应用程序。

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关键词：Win10Windows 10

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