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首页 > Win11之家>Win11快讯

微软开始通过 OOBE 向 Win10 22H2 用户推荐 Windows 11

2022/12/5 8:17:23 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 12 月 5 日消息，自从微软去年推出 Windows 11 以来就一直十分积极地为用户推送升级。

今年 5 月，微软宣布 Win11 已经准备好广泛部署。同时，对于即将结束服务的版本，微软也一直在劝说 Windows 10 21H1 用户升级到 Win11。而对于那些使用 Windows 8.1 的用户，微软甚至敦促用户升级到新电脑，以享受 Win11 的所有优点。

现在有外媒发现，该公司几天前已经开启了更激进的 Win11 推荐策略，例如在 Windows 10 22H2 的 Windows 开箱即用体验（OOBE）界面就出现了 Windows 11 推荐选项，你可以在首次开机或者重大更新后一步到位升级 Win11。

微软在新 OOBE 更新 (KB5020683) 文档中指出：

2022 年 11 月 30 日发布了带外更新，以改进 Windows 10 版本 2004、20H2、21H1、21H2 和 22H2 (OOBE) 。它为符合条件的设备提供了升级到 Windows 11 的选项，作为 OOBE 过程的一部分。仅当安装了 OOBE 更新时，此更新才可用。

IT之家了解到，此次更新适用于以下版本的操作系统：

  • Windows 10，版本 2004（仅限家庭和专业版）

  • Windows 10，版本 20H2（仅家庭和专业版）。

  • Windows 10，版本 21H1（仅限家庭版和专业版）

  • Windows 10，版本 21H2（仅限家庭版和专业版）。

  • Windows 10，版本 22H2（仅限家庭和专业版）

为了接收此 OOBE 更新，某些 Windows 10 版本需要满足一些先决条件：

Windows OOBE

如果 Internet 连接可用，则会在 Windows OOBE 过程中安装此更新。

先决条件

必须安装以下更新之一或更高版本的更新才能应用此更新：

  • 对于 Windows 10，版本 2004
    建议：2020 年 11 月 10 日 - KB4586781 (OS 内部版本 19041.630)
    可选：2020 年 10 月 29 日 - KB4580364 (OS 内部版本 19041.610)

  • 对于 Windows 10，版本 20H2
    不需要其他更新。

  • 对于 Windows 10，版本 21H1
    不需要其他更新。

  • 对于 Windows 10，版本 21H2
    不需要其他更新。

  • 对于 Windows 10，版本 22H2
    不需要其他更新。

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关键词：微软Win11Windows 11Windows 10

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