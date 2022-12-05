微软开始通过 OOBE 向 Win10 22H2 用户推荐 Windows 11

IT之家 12 月 5 日消息，自从微软去年推出 Windows 11 以来就一直十分积极地为用户推送升级。

今年 5 月，微软宣布 Win11 已经准备好广泛部署。同时，对于即将结束服务的版本，微软也一直在劝说 Windows 10 21H1 用户升级到 Win11。而对于那些使用 Windows 8.1 的用户，微软甚至敦促用户升级到新电脑，以享受 Win11 的所有优点。

现在有外媒发现，该公司几天前已经开启了更激进的 Win11 推荐策略，例如在 Windows 10 22H2 的 Windows 开箱即用体验（OOBE）界面就出现了 Windows 11 推荐选项，你可以在首次开机或者重大更新后一步到位升级 Win11。

微软在新 OOBE 更新 (KB5020683) 文档中指出：

2022 年 11 月 30 日发布了带外更新，以改进 Windows 10 版本 2004、20H2、21H1、21H2 和 22H2 (OOBE) 。它为符合条件的设备提供了升级到 Windows 11 的选项，作为 OOBE 过程的一部分。仅当安装了 OOBE 更新时，此更新才可用。

IT之家了解到，此次更新适用于以下版本的操作系统：

Windows 10，版本 2004（仅限家庭和专业版）

Windows 10，版本 20H2（仅家庭和专业版）。

Windows 10，版本 21H1（仅限家庭版和专业版）

Windows 10，版本 21H2（仅限家庭版和专业版）。

Windows 10，版本 22H2（仅限家庭和专业版）

为了接收此 OOBE 更新，某些 Windows 10 版本需要满足一些先决条件：