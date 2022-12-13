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拳头游戏现已加入微软 Game Pass，《英雄联盟》英雄全部解锁

2022/12/13 7:59:16 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 13 日消息，拳头游戏宣布和 Xbox 联手，将他们的游戏加入 Xbox Game Pass 大家庭。

从今日开始，拥有 Riot 帐户和微软 Game Pass 会员资格的玩家可以在所有拳头游戏中解锁高级 Xbox Game Pass 奖励和会员专享奖励。

此外，在 12 月 8 日至 2023 年 1 月 1 日内将 Xbox 个人资料链接到 Riot 帐户的玩家还将获得额外的游戏内奖励：

  • 《Valorant》- 小小圣祈吊饰

  • 《英雄联盟》- 宝箱和钥匙

  • 《云顶之弈》 - 小小传奇稀有蛋

  • 《英雄联盟手游》 - 随机表情宝箱

  • 拳头卡牌游戏 Legends of Runeterra - 棱闪宝箱

据介绍，Xbox Game Pass 订阅者将获得以下游戏的特权：

  • 《英雄联盟》：解锁所有英雄、20% 经验加成

  • 《英雄联盟手游》：解锁所有英雄、20% 经验加成

  • 《Valorant》：解锁所有英雄、20% 经验加成

  • 《Legends of Runeterra》：解锁基础套装

  • 《云顶之弈》：解锁部分角色、4 款竞技场皮肤

IT之家了解到，英雄联盟目前有 162 个英雄，如果你全部付费解锁需要花费超过 1000 美元，至少相当于 Game Pass Ultimate 五年多的费用。此外，您还将在新英雄上线时立即解锁，通常每年会推出五次新英雄。

如果您还没有订阅，目前 PC 版 Xbox Game Pass 每月收费为 10 美元，而 Xbox Game Pass Ultimate （包括主机、PC、云游戏）每月收费为 15 美元。

具体细则请查看拳头官方说明

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关键词：英雄联盟拳头游戏微软 XGP

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