《英雄联盟》12.23 版本更新：嚎哭深渊迎来大量大型改动，心之钢被削

IT之家 12 月 7 日消息， 《英雄联盟》将在 12 月 8 日凌晨 1 点开始全区停机维护，更新 12.23 版本。

据介绍，在本周《英雄联盟》团队将为嚎哭深渊迎来大量大型改动 —— 例如冰霜飞门，大桥修复，以及景观美化！这个版本还将迎来一些季前赛的跟进改动，来帮助少数处境堪忧的坦克英雄们，同时削弱一些过于强势的打野英雄（莫德凯撒），还有泽丽的重磅更新。

极地大乱斗更新内容：

冰霜飞门

●【新增】冰霜飞门：冰霜飞门将从游戏开始就存在，能够将你直接从水晶枢纽传送至外塔。当己方的首个防御塔告破后，冰霜飞门将与己方的召唤水晶塔连接，在剩余的游戏时间内都将存在于此。

陨落防御塔

●【新增】防御塔碎石：当外侧防御塔被摧毁后，它们会留下一排碎石，这些碎石将被视为新的地形。

草丛改动

●【新增】新增草丛：现在在桥的中底部有一处新增的草丛。外塔和高地塔间的草丛尺寸也有所增加。

大桥修复

●【新增】修理中：桥底侧的空隙已经填满，现在可以通行

S 级评价宝箱可见

●【新增】精通一切! 在极地大乱斗英雄选择界面，玩家可以看到哪些英雄还未收到 S 级评价的宝箱。

●【心之钢】提供的最大生命值：10% 充能攻击伤害值 → 5% 充能攻击伤害值

详细更新内容请见官网。