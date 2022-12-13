微软同意向索尼提供《使命召唤》授权：涵盖订阅服务

北京时间 12 月 12 日早间消息，据报道，为了推动 690 亿美元收购动视暴雪的交易获批，微软同意授权竞争对手索尼以游戏订阅服务模式出售《使命召唤》游戏。

微软之前公开宣称，已经向索尼提议达成 10 亿美元的交易，以便《使命召唤》可以在后者的 PlayStation 游戏机上运行。知情人士表示，这项提议还包含在 PlayStation Plus 服务上出售该游戏的权利 —— 用户只要每月支付一笔费用，即可通过这项服务获取一组游戏。但索尼尚未接受这项提议。

微软的 Xbox Game Pass 是视频游戏和云游戏订阅市场的领导者，也是美国、英国和欧洲监管者最担心的问题。美国联邦贸易委员会（FTC）上周表示，他们计划封杀这笔并购交易，原因是该交易“会让微软压制 Xbox 游戏机及其快速增长的订阅内容和云计算业务的竞争对手”。

云游戏作为微软 Game Pass 最高级套餐的一部分出售给用户，但这项服务还处于起步阶段。不过，由于该技术可以通过流媒体方式在平板电脑和手机等任何设备上运行特定游戏，所以部分业内人士预计，它最终可能降低游戏机的重要性。订阅服务每月的收费约为 10 至 15 美元，而且可以访问数量众多的游戏，而购买单机游戏的单价约为 70 美元。

索尼尚未对此置评。微软拒绝对索尼交易提议的详细条款发表评论。

索尼一直都是微软收购动视暴雪的坚定反对者，他们指责这家软件巨头试图“将许多消费者封锁在 Xbox 内”，并利用该公司的其它产品“在云游戏发展的关键时期施加阻挠”。分析师质疑索尼对微软的批评可能因为其在多元化方面落后于微软，所以产生了不安全感。索尼通常会首先面向 PlayStation 发布自制游戏，之后很久才会兼容其他平台。

Game Pass 发布于 2017 年，之后经历了快速增长，目前拥有超过 2500 万订户，远超索尼的同类服务。微软于 2020 年为 Game Pass 增加了云游戏功能，已有超过 2000 万玩家体验过这项服务。微软曾经表示，这项云游戏订阅服务对于实现覆盖 30 亿全球玩家的目标至关重要。微软的愿景是让玩家可以在 Windows、Xbox 和智能手机等多个平台上运行游戏。

微软上周与任天堂达成了《使命召唤》的 10 年授权交易。但微软拒绝透露这项协议是否涵盖订阅服务。