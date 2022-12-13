微软正寻求解决欧盟对 Teams 的反垄断担忧

IT之家 12 月 13 日消息，据路透社报道，消息人士表示，微软正在寻求解决欧盟对其商业行为的反垄断担忧，该担忧是由 Salesforce 的工作空间消息应用 Slack 的投诉引起的。此举可能会阻止欧盟启动正式的反垄断调查，再次凸显出微软新近倾向于与监管机构解决问题，而不是像前十年那样与他们论争。

去年，在 Slack 指控微软不公平地将其工作场所聊天和视频应用 Teams 整合到其 Office 产品中后，微软再次发现自己被欧盟委员会盯上。微软于 2017 年推出 Teams，旨在从快速增长且利润丰厚的工作场所协作市场中分一杯羹。

其中一位人士说，微软已经提出了初步的让步方案，试图打消欧盟的顾虑。

IT之家了解到，微软在过去十年中因涉及所谓的搭售和其它做法的案件被欧盟罚款 22 亿欧元（约 161.26 亿元人民币），该公司拒绝发表评论。

微软此前曾表示，其创建 Teams 是为了将协作能力与通过视频连接的能力结合起来，而且其在疫情期间获得了普及，而 Slack 则因其没有视频会议而受到影响。

熟悉此事的其他人士上个月告诉路透社，欧盟反垄断监督机构在 10 月份向竞争对手发出了第二批调查问卷，要求提供有关微软的互操作性和捆绑做法的更多细节，这表明其可能在为正式调查做准备。

微软也是几个与云计算有关的反垄断投诉的目标，还有关于其将 OneDrive 与 Windows 捆绑的投诉。