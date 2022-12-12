微软 Defender、Avast、AVG 被曝出漏洞，诱导 Windows 永久删除用户文件

IT之家 12 月 12 日消息，SafeBreach 安全研究员 Yair 最近发布了一个概念验证程序 (POC)，展示了如何诱使安全防护软件擦除或永久删除您 PC 上的无害文件。

据介绍，POC 被称为“合气道”，也就是同名武术中的精要所在 ——“以柔克刚”“借劲使力”，用对手的攻击手段击败对手。

目前微软已经承认 Defender 中存在漏洞并且宣布已修补。

不过其他几大杀软，如 Avast、AVG 和 TrendMicro 等也被证实会受到此漏洞的影响，而 McAfee 和 BitDefender 等产品则不受影响。

Yair 解释称，POC 基于一种的检查时间到使用时间 (TOCTOU) 的漏洞。

当杀软检测到这种文件时会将其确定为恶意文件，然后将其删除。使用 TOCTOU 的 POC 可以在杀软检测到恶意软件后导入备用路径，然后致使电脑删除你的合法文件而不仅是恶意文件，甚至 Windows 系统文件。

下面简要描述了这些步骤：

在 C:\temp\Windows\System32\drivers

dis.sys 中创建带有恶意文件的特殊路径 按住它的手柄并强制 EDR 或 AV 将删除操作推迟到下一次重启之后 删除 C:\temp 目录 创建连接 C:\temp → C:\ 重启

有趣的是，对于 Defender 和 Defender for Endpoint，Yair 注意到 Defender 没有删除文件而是直接删除了文件夹。IT之家了解到，微软已为此漏洞分配了 ID“ CVE-2022-37971 ”的编号，并已在最新的 Microsoft Malware Protection Engine 版本 1.1.19700.2 中修复。

同时，TrendMicro、Avast 和 AVG 也发布了各自产品的补丁：