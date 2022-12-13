Grab 等三大东南亚互联网独角兽上市以来市值损失 510 亿美元

北京时间 12 月 13 日早间消息，对东南亚三家热门科技公司抱有信心的国际投资者正面临严峻的现实。自上市以来，这三家公司在过去一年半的时间里损失了 510 亿美元的市值。

来自新加坡的东南亚网约车巨头 Grab Holding 大约一年前前往美国上市。目前，Grab 的市值缩水超过 70%。在与 SPAC 公司 Altimeter Growth 合并时，Grab 是东南亚最具价值的创业公司。Grab 吸引了贝莱德、富达国际和 T. Rowe Price Group 等知名投资方的超过 40 亿美元投资。

PT GoTo Gojek Tokopedia 创下了印尼今年规模最大的 IPO（首次公开招股），另一家印尼科技巨头 PT Bukalapak.com 则于 2021 年上市。这两家公司在印尼雅加达股市上市，自上市以来股价跌幅分别为 74% 和 69%。两家公司的股价表现都远差于当地的基准指数。自今年初以来，纳斯达克 100 指数的跌幅约为 30%。

数据显示，Grab 目前的市值约为 116 亿美元。尽管自公布营收超预期的第三季度财报以来，Grab 的股价有所反弹，但投资者对于该公司何时能实现盈利仍然怀有疑虑。

在此之前，印度一些创业公司在上市之后也获得了高估值，但遭到投资者的质疑。这些东南亚的新上市公司也面临同样的情况。投资者急于抢购成长潜力大的公司股票，而这三家公司为投资者提供了进入东南亚蓬勃发展的电子商务行业的机会。然而，全球利率的上升和经济衰退的风险正在对科技股造成冲击。

还有人担心，在最初的禁售期结束后，早期投资者将减持股份。印度的几家公司在上市后就发生了这样的情况。过去一个月，由于大股东的股票锁定期到期，以及投资者对该公司的盈利前景感到担忧，GoTo 的市值缩水了近 60%。

GoTo 周四表示，该公司持有的资金足以维持到实现盈利。

另一家新加坡独角兽、Shopee 的母公司 Sea 于 2017 年在美国上市。自 2021 年 10 月股价达到历史最高点以来，该公司市值也损失了大约 1690 亿美元。