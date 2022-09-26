东南亚网约车巨头 Grab 称没有大规模裁员计划：招聘门槛提高了

北京时间 9 月 26 日早间消息，据报道，东南亚网约车和快递服务巨头 Grab 并不打算像其他一些竞争对手那样进行大规模裁员，而是将有选择地进行招聘，同时控制其进军金融服务市场的野心。

该公司首席运营官艾利克斯・亨盖特（Alex Hungate）表示，今年早些时候 Grab 公司一直在担心全球经济衰退，因此其“对招聘非常谨慎和明智”，因此，它没有走到冻结招聘或大规模裁员的“绝望”地步。

亨盖特说道：“今年年中前后，我们进行了一些具体的重组工作，但我知道其他一些公司一直在进行大规模裁员，而我们不认为自己也会走到这一步。”这是 56 岁的亨盖特在今年 1 月加入这家新加坡企业之后第一次接受采访。

他透露，公司正在招聘数据科学、绘图技术和其他专业领域职位，然而与过去相比，现在每一次招聘都是一次大得多的决定。他说道：“我们要做好成本节约工作。招聘的门槛肯定已经提高了。”

成立已经十年的 Grab 在东南亚是一家家喻户晓的企业，2021 年底的时候，该公司的员工总数大约为 8800 人。与其竞争对手一样，在疫情大流行期间，该公司受益于餐饮配送服务的繁荣，而叫车服务则受到了影响。

随着经济逐渐放开，食品配送需求正在减弱，而乘车服务也尚未完全恢复。近期，科技企业的估值也急剧下降，通货膨胀、增长放缓和利率上升都成为了该公司不得不面对的风险。

最近几周，东南亚最大的电子商务公司 Shopee 在多个国家内进行了裁员，并关闭了一些海外业务，此前其母公司 Sea 报告称亏损扩大，并取消了其年度电子商务预测。

亨盖特是金融服务、物流和食品行业的资深人士，他在这些领域有着丰富的经验，在 Grab 公司努力实现盈利的过程中，他带头取消了公司利润较低的业务线。

该公司第二季度的亏损从一年前的 8.01 亿美元收窄到 5.72 亿美元。但是上个月，该公司下调了今年的商品总量预期，并称此举的原因是美元走强和食品配送需求减弱。

上个月，Grab 公司表示，正在关闭几十个所谓的暗店（Dark Store），即需采购杂货的配送中心，并放缓其“云厨房 ”集中配送设施方面的推广。

亨盖特表示：“金融服务是另一个我们希望收紧战略意图的领域，在这个领域中，我们的支付、钱包和非银行金融贷款在平台外和平台上的增长相当显著。”

该公司还在今年重组了其金融技术部门，以专注于利润更高的领域，媒体此前报道了一些高级管理人员的离职。

“更高的利润率”

Grab 现在主要专注于向商家和司机销售其平台上的借贷产品和保险，而这些商家和司机经常从他们在平台上的收入来源中还款。亨盖特说道：“随着我们做出这种转变，业务组合将向更高的利润率发展。”

Grab 在 8 个国家的 480 个城市内运营着业务，其平台上有 500 多万注册司机和 200 多万商户。

2018 年，该公司在经过五年的高成本争斗后收购了 Uber 的东南亚业务，从而引起了全球的关注。

Grab 正在与合作伙伴新加坡电信在主要市场提供银行和其他产品，押注于金融服务的增长。该公司在与一家空壳公司完成创纪录的 400 亿美元合并后，于去年 12 月在纳斯达克上市。

亨盖特表示，亨盖特说，由于对财务的审查越来越严格，而且需要对股东作出回应，公司将再次审视其使用成本的时间是“好的时机”。他说道：“也许我们很幸运，从某种意义上说，我们完成上市的时机来得正是时候。”Grab 的 77 亿美元现金流动性意味着该公司是东南亚地区资本最充足的行业参与者之一。今年以来，Grab 的股价下跌了约 60%，市值为 106 亿美元。

上个月有报道称，Grab 的印度尼西亚竞争对手 GoTo 正在寻求通过发行可转换债券筹集约 10 亿美元。

亨盖特表示，Grab 将在本周二的第一个投资者日上透露其实现盈利的进展和其他指标的细节。