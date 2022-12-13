TIOBE 12 月编程语言排行榜：C++ 首次超越 JAVA 进入前三

IT之家 12 月 13 日消息，新的数据声称，C++ 是当今开发者使用的最流行的三大编程语言之一。

IT之家了解到，全球知名 TIOBE 编程语言社区发布了 2022 年 12 月的编程语言排行榜，在这次发布的数据中可以看到，C++ 在 TIOBE 排名历史上首次超过 Java，以 0.12% 微弱的优势，凭借 11.94% 的市场份额首次超过了 11.82% 的 Java 排在第三。

Java 则掉到了第四，这是自 2001 年 TIOBE 指数开始以来，Java 首次掉出榜单前三名。不过 Top5 依然还是 Python、C、C++、Java 和 C#。JavaScript 排在第七位，PHP 排在第十二位，苹果的 Swift 编码语言排在第十五位，比去年这个时候的第十位有所下降。

值得一提的是，除了 C++ 超过 Java 之外，榜单上 Kotlin 和 Julia 也越来越接近前 20 名。Kotlin 从上个月的 28 名跃至 23，Julia 则从 32 升至 24。

TIOBE 指数的百分比的计算不是基于市场份额，而是“基于全世界熟练工程师的数量、课程和第三方供应商”。

什么是成功的编程语言的定义在行业内是不同的，TIOBE 的指标只是衡量的一种方式。今年早些时候，CirlceCI 的 2022 年软件交付状况报告显示，最流行的编程语言前三名分别是 TypeScript、JavaScript 和 Ruby，Python 排在第四位，C 和 C++ 甚至没有进入前十名。