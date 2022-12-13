哈利波特宇宙游戏《霍格沃茨之遗》公布预览短片，新实机将于 12 月 15 日公开

IT之家 12 月 13 日消息，基于《哈利・波特》系列书籍设定的开放世界动作角色扮演游戏《霍格沃茨之遗》此前已在 PC 和主机平台开启预售，Steam 版售价 298 元起。

官方将在北京时间 12 月 15 日凌晨 2 时公开第二段实机演示，将介绍扫帚飞行、战斗和有求必应屋。游戏将于 2023 年 2 月 10 日登陆 PC / PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Xbox One，Switch 版发售日稍晚公布，支持中文。

游戏介绍：

《霍格沃茨之遗》是一款沉浸式开放世界动作角色扮演游戏。这回，你将在魔法世界中扮演“你自己”，亲手书写属于自己的传奇。 在旅程中，你将造访那些熟悉的和陌生的地点，发现奇妙的野兽，自定义你的角色并制造魔药，掌握施放咒语的技巧，升级天赋并成为你所向往的巫师。 体验 1800 年代的霍格沃茨。你将扮演一名握有古老秘密之钥匙的学生，而这个秘密可能会威胁到整个魔法世界。结识盟友、与黑巫师战斗，并最终决定魔法世界的命运。书写你的传奇。留给后人传唱。

IT之家了解到，该作 PC 版本推荐配置要求为 8 代 i5 + GTX 1080 Ti 或 RX 5700 XT 显卡。

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