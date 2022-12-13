格力电器要发 55 亿现金“红包”，董明珠将获得超 4000 万元

IT之家 12 月 13 日消息，12 月 12 日晚间，格力电器发布公告称，2022 年上半年，母公司实现净利润 101.34 亿元，可供股东分配的利润为 59.55 亿元。格力电器拟向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元 (含税)，也就是每股分红 1 元，共计将派发现金股利约 55.37 亿元。

截至 2022 年三季度末，公司董事长董明珠持有大约 4449 万股，按照分配方案，她将获得超 4000 万元分红。

格力电器表示，公司 2022 年中期利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性及合理性。公司现金分红水平高于所处行业上市公司平均水平。

格力电器旗下拥有格力、TOSOT、晶弘三大消费品牌及凌达、凯邦、新元等工业品牌。近年来，格力电器一直在向多元化品类拓展。今年前三季度，格力电器实现营业收入约 1475 亿元，同比增长 6.77%；归属于上市公司股东的净利润 183 亿元，同比增长 17%。

IT之家了解到，今年 1 月，格力电器发布《未来三年股东回报规划 (2022 年-2024 年)》。《规划》显示，公司 2022 年至 2024 年，每年进行两次利润分配，即年度利润分配及中期利润分配。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司 2022 年至 2024 年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的 50%。