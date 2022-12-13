供应改善，11 月索尼 PS5 在美销量激增 45%

IT之家 12 月 13 日消息，得益于供应改善，索尼 PlayStation 5 游戏机上月在美国的硬件销售额大幅增长，相比去年同期大增 45%。

根据 NPD 集团的数据，索尼 11 月在美国的游戏硬件销售额激增 45%，达到 13 亿美元。NPD 分析师 Mat Piscatella 表示，“11 月份硬件表现强劲，主要是因为 PlayStation 5 的销量较去年同期大幅增长。PlayStation 5 是 11 月最畅销的硬件平台，无论是销量还是美元销售额，而任天堂 Switch 在这两项指标上都排名第二。”

到目前为止的 2022 年，Switch 总体销量要更高，而 PS5 在整体美元销售额方面领先，部分原因是其价格比 Switch 高。

IT之家了解到，自从 PS5 两年前发布以来，就一直供不应求，直到现在其供应才改善。索尼在 11 月初表示，随着与新冠疫情相关的芯片和物流混乱的结束，PlayStation 5 游戏机的短缺正在缓解。

在游戏方面，动视的《使命召唤：现代战争 II》是 11 月美国最畅销的游戏，现在已经超过了《艾尔登法环》，成为 2022 年整体最畅销的游戏。