中国电信、联通在广东开通全国首个共建共享低频 5G 基站

IT之家 12 月 13 日消息，中国电信携手中国联通在广东省清远市连樟村开通了全国首个电信联通共建共享的低频 5G 基站，涉及 800MHz、900MHz 低频重耕，克服了低频 10MHz 频谱资源内同时部署 LTE、NR、NB-IOT 三种制式网络的技术难点。

据介绍，广东电信于 2019 年 10 月在连樟村开通了首个 5G 基站，该村也从此成为全国首个 5G 覆盖的“云上乡村”。

在前期 3.5GHz、2.1GHz、1.8GHz 等频段覆盖的基础上，根据实测情况，开通低频基站后连樟村的 5G 覆盖水平比之前提升 1.5 倍。

IT之家了解到，广东省目前已累计建成 5G 基站超 21 万座，数量位居全国第一。

工信部数据显示，截至 10 月末，我国 5G 基站总数达 225 万个，占移动基站总数的 20.9%；东、中、西部和东北地区 5G 基站分别达到 108.1 万、48.2 万、54.7 万、14 万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为 23.1%、20.4%、18.1%、19.7%。

IT之家了解到，截至 10 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.82 亿户。其中，5G 移动电话用户达 5.24 亿户，占移动电话用户的 31.1%。