“蔚小理”越卖越亏，盈亏平衡何时才能到来

随着 12 月 9 日理想汽车公布 Q3 财报,新能源造车新势力头部阵营的“蔚小理”三季度财报已全部出炉。虽然三家的营收都所有增长,但是亏损却都进一步扩大,似乎距离达到收支平衡还有相当长的一段路要走。

01、营收越高 亏损越大

理想这边,第三季度总营收为 93.4 亿元,同比增长 20.2%,环比增长 7.0%。其中,汽车销售额为 90.5 亿元,同比增长 22.5% ,环比增长 6.6%。

不过,理想却在第三季度迎来了公司有史以来单季最高亏损:16.5 亿元。而去年同期净亏损仅为 2150 万元,今年第二季度净亏损为 6.4 亿元,Q3 环比增加 156.7%。今年前三季度累计亏损达到 22.98 亿元,远超去年整年的 3.22 亿元。此外,理想 Q3 的毛利率仅为 12.7%,相比去年同期 23.3% 出现了大幅下滑,今年第二季度为 21.5%。

理想汽车 CEO 李想曾发文表示,“争取 2022 年内实现单月收入过百亿,也是时候该和连续七年的亏损经营说再见了。”不过从目前来看,这个目前注定是无法完成了。

对于第三季度出现的巨额亏损和毛利率表现不佳,理想汽车表示主要与理想 ONE 订单大幅降低有关。李想在 Q3 财报会议上表示,“理想 ONE 加速退出市场所带来的 8.03 亿元损失,主要是原材料供应端的损失。L9 的上市和 L8 的提前上市都加速了理想 ONE 的退出,而公司此前并未料及这一情况,未能精准预测原材料需求。”

研发费用方面,理想第三季度达到了 18 亿元,同比增长 103.1%,较今年第二季度的 15.3 亿元也有所增加,这方面主要是用于未来新车的研发。理想方面表示明年将会推出纯电动车型,并预计明年全年研发投入将在 100 亿-120 亿之间。

蔚来方面第三季度营收是这三家车企当中最高的,达到了 130 亿元,同比增长 32.6%,环比增长 26.3%,创单季新高。

蔚来第三季度毛利为 17.351 亿元,环比增长 29.5%;毛利率 13.3%;整车销售毛利率为 16.4%,较去年同期有所下降;净亏损为 41.108 亿元,较去年同期有所扩大,主要原因是电池价格的上涨。

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌在 Q3 财报电话会议上表示,目前碳酸锂的价格保持在一个较高的水平,预计会对 Q4 毛利产生影响,但也预计碳酸锂的和电池的价格不会再上涨,对保持 Q4 毛利稳定很有信心。

同时,李斌还表示蔚来长期的毛利率保持在 25% 不是很大的问题。“蔚来的研发效率非常高,假设电池价格回落到正常的、理性的水平,25% 的毛利率不是很大的问题。长期来看,随着垂直一体化以及我们在电池和芯片方面的投入,对于我们长期实现 25%-30% 的毛利是非常重要的。”李斌预计,2023 年四季度蔚来可以实现盈亏平衡。

在研发方面,蔚来第三季度的研发支出为 29.4 亿元,创单季新高。蔚来方面表示主要是绕着电池、芯片等在内的一些研发投入,也包括人员、测试等方面的支出增加。李斌表示:“研发费用方面,现在整个研发的布局和我们工作的开展基本定型。总体来讲,在接下来的一段时间之内,每个季度研发费用会保持在 30 亿人民币左右,并持续提升研发的体系化效率。

小鹏汽车近来遭遇到了一些困难,第三季度总营收为 68.2 亿元,同比增长 19.3%,较第二季度下降 8.2%。其中,汽车销售收入为 62.4 亿元,同比增长 14.3%,环比下降 10.1%。

第三季度,小鹏净亏损 23.8 亿元,而 2021 年同期净亏损 15.9 亿元,2022 年第二季度净亏损 27 亿元。这是小鹏汽车上市以来,亏损最严重的一次财报。此外 Q3 毛利率为 13.5%,与去年同期的 14.4% 相比,同比下降 0.9 个百分点,2022 年第二季度为 10.9%。

研发方面,小鹏汽车第三季度研发开支为 15 亿元,同比上涨 18.5%,环比上涨 18.5%。增长的部分主要是由于研发人员增加,导致员工薪酬增加,同时支持新车型开发支出增加所致。

此外,值得一提的是,小鹏虽然在研发费用的绝对值方面不是最高的,但是研发投入的比例却是非常高的。据浙商证券研报显示,在包括比亚迪、特斯拉、蔚小理在内 5 家车企中,小鹏研发占营收比最高,达 19.6%。

02、销量均未达标

新势力厂商由于是从无到有,前期在研发、制造等方面的成本投入巨大,所以短期内处于亏损状态无法避免。但是如果想要达到收支平衡甚至盈利,那么对于车企来说销量就十分重要。

年初,三家公司也都设立了 2022 年的销量目标,随着年末即将到来,我们也不妨看看他们今年目标完成的如何。

理想汽车 11 月份共交付新车 15,034 辆,创下单月最高交付纪录;今年 1-11 月已累计交付 112,013 辆。

理想年初给自己设立的目标是 20 万辆,但在 5 月份认为较难实现这一目标,下调至了 17 万辆,目前仅完成全面目标的 65.9%。

理想给出的第四季度销量指引为为 45,000 辆至 48,000 辆,目前 10 月、11 月已完成交付 2.5 万辆,即便 12 万超常发挥完成第四季度目标,距离全年 17 万的销量仍有较大差距。

蔚来给自己 2022 年订立的销量目标是 15 万辆。蔚来 11 月交付新车 14178 辆,同样创下月度交付量新高纪录,同比增长 30.3%;今年 1-11 月,蔚来累计销量 106671 辆,同比增长 31.8%。

蔚来给到的第四季度交付指引为 4.3 万-4.8 万辆,这就需要 12 月份的销量至少要超过 1.8 万辆才能完成,以目前的趋势来看几乎不太可能。

以前 11 个月的销量计算,目前销量目标的完成率是 71.1%,预计全年可完成目标的 80% 左右,同样没有完成 KPI。

小鹏汽车年初对外公布的 2022 年销量目标是确保 25 万辆、冲击 30 万辆,后来订立的目标是 20 万辆。小鹏 11 月交付 5811 辆,10 月份更是仅有 5101 辆,已经连续 2 个月的销量在 5000 辆左右徘徊,并且已经连续 4 个月未能破万。

1-11 月,小鹏汽车累计交付 109465 辆,目前仅完成目标的 54.7%。小鹏预计四季度交付量 2 万-2.1 万辆,预计 12 月交付量有望大幅回升,重回万台水平。即使 12 月份的销量突破 1 万辆,全年销量仍未达到 6 成。

相比之下,哪吒汽车今年前 11 个月累计交付已达 144,278 辆,已经完成了年初 15 万辆目标的 96.2%,全年妥妥超越 15 万辆的目标,是目前新势力当中销量最高的品牌。广汽埃安 1-11 月的累计销量为 241149 辆,提前实现全年销量翻倍。而比亚迪今年 1-11 月新能源汽车累计销量已达 162.8 万辆,比上年同期增长 219.38%。

03、内部组织调整 重装出发

在发布财报的同时,理想和小鹏都对内部组织架构进行了一番调整。

理想汽车在发布 Q3 财报的同时,公布了一项最新的人事任命。自 2023 年 1 月 1 日起,执行董事兼总裁沈亚楠将退出董事会,加入理想汽车流程变革委员会。沈亚楠所管理的供应团队(包含供应链、制造、质量)将交由马东辉管理,商业团队(包含销售、服务、充电网络)将交给 CEO 李想直接管理。

同时,理想全面启动矩阵型组织升级,并在原有的两个横向实体部门(战略部和产品部)的基础上新增五个横向实体部门,支撑公司的全面矩阵型组织升级和流程运营。这五个部门分别是:商业部、供应部、流程部、组织部、财经部。

理想汽车创始人、董事长李想针对本次公司高层人事变动回应道,理想汽车的人事调整旨在进行矩阵型组织模式升级。从去年开始,理想汽车就在观察、研究那些顶尖的万亿级别收入规模的企业,公司发现这些企业拥有共同的特点,其收入规模达到百亿级别时,往往会升级到矩阵型的组织模式。接下来,理想汽车也将向千亿收入规模的目标迈进。

而在稍早之前的 10 月份,小鹏汽车同样进行内部组织架构调整。成立五大虚拟委员会组织,拉通公司各条业务线的沟通渠道,提升协作效率。其中包括战略委员会、产规委员会、技术规划委员会、产销平衡委员会和 OTA 委员会,何小鹏本人将亲自担任前三个委员会的主任。此外,小鹏汽车还建立了三个虚拟产品矩阵组织:E、F、H 平台产品矩阵,这三大矩阵频平台的负责人将直接向何小鹏汇报。

从这一系列的调整可以看出,这次调整本质是让何小鹏本人参与更多的关键决策,同时协同所有的跨部门组织,确保市场和用户反馈可以最终传递到产品的规划与决策中去,建立一套完整的产品全业务闭环。

除了销量表现不佳,让小鹏汽车做出如此大调整的导火索就是小鹏 G9 上市两天就紧急调价的风波。9 月 21 日上市的小鹏 G9 被内部寄予厚望,何小鹏本人十分自信的宣称小鹏 G9 是“50 万以内最好的 SUV”。不过上市之后其复杂的各车型配置和选配逻辑引发了市场和消费者的强烈质疑,小鹏汽车不得不在 48 小时内紧急做出了调整,同时还变相降价 2 万元,以挽回用户口碑和信任。

此外,小鹏汽车 CEO 助理李鹏程已于近期离职,此前曾出任品牌公关总经理,负责小鹏汽车的品牌策略、公关传播、社会化营销、品牌创意等方面的工作。据消息人士透露,小鹏 G9 上市表现不佳,引发了内部对品牌负责人的不满。

对于车企来说,只有销量达到一定量级,才能达到规模效应降低成本,尽早实现盈利。不过从目前来看,2023 年的新能源车市场竞争势必将更加激烈,虽然“蔚小理”具备一定的先发优势,但是如今国内传统车企已全面发力,大有后发制人之势。面对强大的压力,“蔚小理”能否继续零跑新能源车竞争,让我们拭目以待。