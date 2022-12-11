蔚来李斌表示将在 NIO Day 2022 上发布两款新车

IT之家 12 月 11 日消息，蔚来已经宣布，NIO Day 2022 将于 12 月 24 日在合肥滨湖国际会展中心举行，目前已经开始报名并抽取门票。

IT之家了解到，本届 NIO Day 活动分为内场和外场，抽取的门票为套票，届时还将邀请安徽本地用户参加外场活动。

在 NIO Day 门票抽取体验沙龙上，蔚来 CEO 李斌透露他们将会发布两款新车。李斌表示，本次活动演出嘉宾应该是安徽出生的最大咖的明星

目前有博主猜测两款新车是 EC7 和新 ES8，但无法证实。此外，除了 NIO Day 上会发布的两款新车，蔚来明年还会发布另外三款新车，而且蔚来还将在上半年为蔚来手机举行专场发布会。

此外，蔚来 150 kWh 半固态电池预计在明年二季度左右推出，目前正在进行测试工作中，具体定价尚未确定。

蔚来表示，NIO Day（蔚来日）是其一年一度和用户分享愉悦的聚会，也是其发布年度新品的舞台。IT之家了解到，在去年 12 月举办的 NIO Day 2021 上，蔚来 ET5 和量产版蔚来 ET7 正式亮相。

▲ 蔚来 ET7 | 图源：蔚来官网

从交付数据来看，蔚来 2022 年 11 月创月度交付数新高，共交付新车 14178 台，同比增长 30.3%，环比增长 40.9%。其中，第二代技术平台 NT2 三款新车型 ET7、ES7 和 ET5 交付量均稳步上升，达 11072 台。