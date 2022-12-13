“夸父一号”首批科学图像公布，实现多项国内外首次

IT之家 12 月 13 日消息，据中国科学院国家空间科学中心网站，我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”卫星首批科学图像新闻发布会今日上午在位于北京怀柔科学城的中国科学院国家空间科学中心召开。

本次发布会对外公布了“夸父一号”自 2022 年 10 月 9 日成功发射以来，3 台有效载荷在轨运行 2 个月期间，获取的若干对太阳的科学观测图像，实现了多项国内外首次，在轨验证了“夸父一号”三台有效载荷的观测能力和先进性。

截至目前，“夸父一号”三台有效载荷 —— 全日面矢量磁像仪（FMG）、太阳硬 X 射线成像仪（HXI）和莱曼阿尔法太阳望远镜（LST）状态正常，卫星平台和各载荷功能性能满足设计要求，建立了高精度稳定姿态指向、稳定工作温度环境、可靠星地测控和数据传输链路，并获取稳定能源，有力保障了卫星在轨开展工作。

IT之家了解到，国家空间科学中心表示，在轨 2 个月期间，“夸父一号”按照既定计划，开展了大量对太阳的在轨测试和观测，其中，全日面矢量磁像仪（FMG）实现了我国首次在空间开展太阳磁场观测，已获得的太阳局部纵向磁图的质量达到国际先进水平，为聚焦“一磁两暴”科学目标，实现高时间分辨、高精度的太阳磁场观测奠定了良好的基础。

太阳硬 X 射线成像仪（HXI）实现了我国首次太阳硬 X 射线成像，提供了地球视角目前唯一的太阳硬 X 射线图像，图像总体质量达到国际一流水平，为实现对太阳耀斑展开非热辐射空间分布、时间结构、能谱特征观测奠定了坚实的基础。

莱曼阿尔法太阳望远镜（LST）的 3 个子载荷之一，太阳日面成像仪（SDI）国际首次在卫星平台上获得了莱曼阿尔法波段全日面像，其中对日珥的演化图像清晰完整。另一个子载荷 —— 太阳白光望远镜（WST）观测到太阳边缘上 2 个罕见的“白光耀斑”，莱曼阿尔法波段的观测能力得到了验证。随着子载荷 —— 太阳日冕仪（SCI）开机对日冕物质抛射开展观测，莱曼阿尔法太阳望远镜（LST）将在日冕物质抛射的日面形成和近日冕传播观测方面发挥不可替代的作用。

据介绍，下一阶段，“夸父一号”将继续按照既定计划开展并完成在轨测试，早日转入在轨科学运行阶段。同时，“夸父一号”将充分发挥三台有效载荷组合观测的特色，加强国内外合作和数据开放共享工作，早日实现 “一磁两暴”科学目标。

“夸父一号”全称为“先进天基太阳天文台”（ASO-S），是中国科学院空间科学二期先导专项研制发射的又一颗空间科学卫星，于 2022 年 10 月 9 日在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射。“夸父一号”卫星的科学目标瞄准“一磁两暴”，即同时观测太阳磁场和太阳上两类最剧烈的爆发现象 —— 耀斑和日冕物质抛射，研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联，同时为空间天气预报提供支持。

以下为中国科学院国家空间科学中心公布的“夸父一号”首批科学观测图像：

图 1 展示的是全日面矢量磁像仪（FMG）在轨观测的局部单色像和磁图，以及与怀柔地面全日面磁场望远镜对同一时间同一日面区域观测的结果对比。图 2 展示的是 2022 年 11 月 6 日 00:50:15UT FMG 观测到的局部纵向磁图与同一时间国际上最先进的 HMI / SDO 观测结果的对比。结果显示，FMG 的观测效果远远好于地面望远镜；在反映局部纵向磁场细节上，FMG 与国际上最先进的 HMI / SDO 几乎完全一致。

图 1. FMG 在轨观测的局部单色像和磁图（右边）与怀柔地面全日面磁场望远镜对同一时间同一日面区域观测的结果（左边）对比 | 图自中国科学院国家空间科学中心网站，下同

图 2. FMG 观测到的 2022 年 11 月 6 日 00:50:15UT 局部纵向磁图（右边）与同一时间美国 HMI / SDO 观测结果（左边）的对比。

图 3 和图 4 分别展示了太阳硬 X 射线成像仪（HXI）在 2022 年 11 月 11 日观测到的“双 11”系列耀斑的硬 X 射线成像结果与 AIA / SDO 同时观测到的紫外 1700 埃图像的比较、耀斑硬 X 射线光变及硬 X 射线成像与 AIA / SDO 的极紫外 / 紫外图像的合成图。从图中可以清楚看到，硬 X 射线源的位置与紫外亮结构的位置在高空间分辨率下完美重合，特别值得注意的是，HXI 具有对复杂源的成像能力，成像的可靠性得到了充分确认。

图 3. HXI 在 2022 年 11 月 11 日“双 11”观测到的一个 C 级耀斑硬 X 射线成像与 AIA / SDO 紫外 1700 图像的比较

图 4. HXI 在 11 月 11 日观测到的“双 11”系列耀斑的光变、硬 X 射线成像及与 AIA / SDO 的极紫外 / 紫外图像的合成图

工作在莱曼阿尔法波段的莱曼阿尔法太阳望远镜（LST）的子载荷 —— 太阳日面成像仪（SDI），自开机以来已观测到多个耀斑及日珥。图 5 展示了 SDI / LST 于 11 月 25 日观测到的一个爆发日珥。

图 6 展示的是 2022 年 12 月 3 日 LST 上的太阳白光望远镜（WST）观测到的一个比较罕见的边缘白光耀斑，SDI 同时观测到莱曼阿尔法辐射增亮。这些结果表明 LST 上的 WST 和 SDI 具备了科学观测的能力，所得结果为随后详细研究日珥莱曼阿尔法波段演化及多波段诊断白光耀斑特征提供了宝贵的资料。

图 5: SDI / LST 在 2022 年 11 月 25 日观测到的爆发日珥

图 6. WST / LST 在 11 月 7 日观测到 1 个白光耀斑，右边红色等值线为连续谱增强位置相对黑子的位置