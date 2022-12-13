“极氪 003”谍照曝光：定位为紧凑型 SUV，明年发布

IT之家 12 月 13 日消息，近日极氪一款紧凑型 SUV 车型的谍照曝光，根据此前消息，新车或命名为极氪 003，内部代号为“BX1E”，预计售价 15 万元起，2023 年上市发布。

IT之家了解到，新车前脸造型与极氪 001 十分相似，车侧面的隐藏式门把手没有缺席，车尾部垂直设计为车内提供更多的空间，车顶末端配备了小尾翼两侧覆板也进行了延长。

下面的内饰谍照为此前曝光，配备了全新造型的两幅式方向盘，空调出风口采用了贯穿式设计，还配备了细长的方形液晶仪表，以及中控大屏。从另外一张谍照中看出，极氪 003 扶手箱采用了悬浮设计，由于采用怀挡的设计，中央扶手前方还有丰富的储物空间。此外，副驾还拥有升降脚托设计，暗示其配备了“女王座驾”。

猜测这款新车也将使用和 Smart 精灵#1 相同的浩瀚架构打造而来，之前还传闻称极氪 003 是 Smart 精灵#1 的换壳版，新车有望搭载 Smart 精灵#1 同款动力系统。精灵#1 标准版采用了后置电机 + 后轮驱动的动力布局，最大功率 200kW（272 匹马力）。巴博斯性能版则采用前 115kW、后 200kW 的双电机布局，系统总功率为 315kW（428 匹马力）。