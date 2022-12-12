消息称吉利电动汽车品牌极氪寻求在美 IPO，融资超 10 亿美元

IT之家 12 月 12 日消息，据路透报道，三位知情人士透露，吉利旗下高端电动汽车品牌极氪已申请在美国进行 IPO ，计划募资逾 10 亿美元。两名消息人士称，极氪寻求的估值超过 100 亿美元，这将是逾一年半以来首次在美国上市的大型中资公司。

IT之家了解到，上个月吉利在公告中表示，董事会已向香港联交所提交一份议案，建议分拆极氪汽车并将其独立上市，并得到联交所确认。不过，该议案尚未确定建议分拆的条款，包括上市地点、发售规模、价格范围及股东可获得证券的保证配额。

吉利汽车财报数据显示，2021 年极氪品牌营收为 28.68 亿元，同期净亏损达 10.1 亿元；今年上半年，极氪营收为 88.28 亿元，期内净亏损为 7.59 亿元。自品牌成立以来，极氪累计净亏损达近 18 亿元。

今年 11 月，极氪 001 共交付了 11011 台，同比增长 447.3%，环比增长 8.8%。其累计交付量达到了 66611 台，全年交付 7 万台的目标有望达成。上月上市的极氪第二款产品，纯电豪华 MPV 极氪 009 预计将于 2023 年 1 月正式开启交付。

根据计划，自 2021 年起，未来三年极氪将推出六款车型，目标到 2025 年，在高端电动汽车市场占据全球前三，销量达到 65 万辆。