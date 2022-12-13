中国移动发布 2022 年智能硬件质量报告：5G 手机性能持续提升，用户体验不断完善

IT之家 12 月 13 日消息，中国移动智能硬件测试中心今日发布“2022 年智能硬件质量报告”，对 5G 芯片、5G 手机、Wi-Fi 6 路由器以及手机摄像头、手机游戏性能、AR 眼镜、高清视频彩铃等细分板块进行深度评测。

5G 芯片方面，中国移动智能硬件测试中心选取骁龙 8Gen1 Plus 和天玑 9000 芯片，从高速数传、高清语音、高清视话超低功耗四大关键维度，进行四大场景 72 项指标的评测。数据性能方面，两款旗舰芯片整体吞吐量性能表现持平，均满足目前商用业务需求，联发科技天玑 9000 高速场景下行吞吐量性能表现出色；语音性能方面，5G 期间芯片的新通话性能满足商用质量要求，其中 VoNR 通话性能稳定，ViNR 通话清浙、画面卡额率低；功耗性能方面，得益于工艺的优化，第一代骁龙 8 + 功托性能进步显著，联发科天玑 9000 R16 关键功托新特性表现优异。

5G 手机方面，选取 2022 年 1 月至 2022 年 9 月上市高销量、高关注的 5G 手机，涉及 10 个品牌 33 款产品，分 4000 元以上、2500-4000 元和 2500 元以下三个价位段，从通信能力、多媒体能力、产品可用性和用户口碑四大维度 15 个关键指标进行综合能力评测。报告指出，5G 终端的天线性能、吞吐性能、功耗续航、可用性持续提升，用户体验不断完善，部分芯片兼容性有待提升。其中，小米 12S Ultra、荣耀 Magic4、荣耀 70 分别斩获三个档位的冠军。

通信能力方面，小米、三星、iQOO 品牌手机表现最佳，realme 提升明显；联发科技平台终端的实给室定点吞吐量明显偏低。VONR 通话方面，realme、vivo / iQOO 语音通话质量最佳，荣耀、OPPO 的 VoNR 通话质量仍需优化提升。产品可用性方面，小米 / Redmi、realme、vivo 最佳，OPPO 的 Wi-Fi 下载功耗偏高，iQOO 10 Pro 在 5G 下业务发热偏高。用户口碑方面，苹果、iQOO、荣耀手机用户口碑最高，小米、vivo 用户满意度持续提升。

Wi-Fi 6 路由器方面，本次评测选取 12 款热门 WiFi 6 路由器（3000M 档），从理想吞吐、抗干扰、发热、稳定性等七大维度展开评测，为用户提供全面的体验参考。报告显示，多流聚合、160MHz 频宽方案使 3000 档产品极限无线传输性能表现更为强劲，但部分产品在抗干扰、发热及耗电方面仍需进一步提升。其中，MTK、中兴微主芯片产品表现较好，理想场景及干扰信号场景 WiFi 吞吐性能表现较好；高通系芯片相关产品表现较差，2.4G 频段性能整体表现靠后；TP XDR3020 易展版表现突出，2.4G、5G 频段理想及抗干扰性能均靠前；中兴 ZXHN E2633 整体表现较好，2.4G 频段性能及发热表现排名第一；创维 SK-WR9651X、移动终端 RAX3000Z 表现较好，各频段表现较为均衡；H3C Magic RT3000 5G 频段性能表现较好。

手机游戏性能方面，综合来看，专业电竞手机游戏体验显著靠前，在代表流畅性的帧率表现方面全面领先通用手机。红魔 7S Pro 帧率表现稳定且达到上限 60 帧，流畅性表现最好，体现了电竞手机性能强劲的特点，但续航、发热需进一步优化；华硕 ROG 6 在流畅性、触控，音效、响应时间方面表现出色，但在发热方面需进一步优化；vivo iQOO 10 Pro 测试过程中自动降频，降频后帧率表现较为稳定。部分手机游戏过程中出现明显卡顿，稳定性较差，且出现低帧和抖动较多，另外在画面显示效果、音效、响应时间方面建议进一步提升优化。

AR 眼镜方面，报告指出，本次参测的 AR 产品普遍定价在 2000-3000 元，相比去年价格有明显下降，有意向消费级产品靠拢，评测中具体表现为刷新频率等光学配置的降低；增加面向 C 端的功能，各产品积极接入第三方内容平台，内置操作方法引导教学，功能划分也更加清晰，上手相对便捷。综合来看，Rokid Air 与 Nreal Air 在硬件性能表现不俗的同时，具有虚拟空间定位能力，使用第三方影音平台观影体验相对较好；雷鸟 Air 具有简明易懂的操作界面，内容和功能较为丰富；INMO Air 是一体机产品，采用触摸屏 + 按钮的操作方法与部分第三方内容平台缺乏适配，有待优化改善。

IT之家了解到，报告建议产业加强终端基础连接质量和信息服务能力，加强数智化承载，从技术创新和业务创新双向共同驱动 5G 产业高质量发展。