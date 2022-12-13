Q3 中国大陆可穿戴腕带设备出货 1210 万台，华为、小米、小天才、苹果、OPPO 前五

IT之家 12 月 13 日消息，Canalys 今日发布报告称，2022 年第三季度，中国大陆可穿戴腕带市场仍持续疲软，整体出货 1210 万台，同比下滑 7.0%。

其中，手环市场连续八个季度同比下跌，出货量下降至 350 万台。基础手表在本季度也遭遇下跌，同比下降 7.7%，保持在 510 万台出货。智能手表成为第三季度中国大陆市场唯一保持增长的细分品类，同比增长 16.8% 至 340 万台。基础手表在大陆地区仍保持最大的市场份额，超过 40%，智能手环和智能手表分别为 29% 和 28%。

IT之家了解到，中国大陆市场 2022 年第三季度可穿戴腕带设备市场份额前五位分别为华为（24.0%）、小米（21.9%）、小天才（9.8%）、苹果（8.6%）、OPPO（4.3%）。

Canalys 表示，第三季度，华为在中国大陆逐渐失去主场优势。其友商正在手表领域加速追赶，小米、OPPO、vivo 将加速完善 IoT 生态体系作为战略目标，积极扩充手表产品组合，覆盖更广泛价格段。苹果新推出的 Apple Watch Ultra 凭借颇具辨识度的设计受到消费者追捧，带动 700 美元以上的市场增长，同时也巩固了其高端市场地位。除主流厂商外，小天才等儿童手表厂商，凭借可拍照翻转的新颖形态也对智能手表品类在第三季度的增长作出了贡献。