E Ink 元太科技宣布 Gallery 3 全彩电子纸量产，掌阅 / 文石等明年推出相关产品

IT之家 12 月 13 日消息，据 E Ink 元太科技官方消息，全彩电子纸技术 E Ink Gallery 3 已进入量产，多家来自全球的品牌客户，包括 Bigme 大我、BOOX 文石、iFlyTek 科大讯飞、iReader 掌阅、 PocketBook、Readmoo 读墨电子书、以及 AOC 将自 2023 年起，陆续推出 E Ink Gallery 3 全彩电子纸产品上市。

据官方介绍，E Ink Gallery 3 运用 E Ink ACeP (Advanced Color ePaper) 全彩电子纸显示技术开发而成。基于全彩电子纸技术架构，以青色、洋红、黄色、白色等四种电子墨水实现全色域的色彩显示效果。

E Ink Gallery 3 在黑白文字换页速度提升至 350 毫秒，彩色显示的更新速度亦大幅提升，在快速色彩显示模式下，更新速度为 500 毫秒；标准模式则为 750 至 1,000 毫秒；最佳色彩显示模式则为 1,500 毫秒。同时支持数字化笔写功能，除黑白双色之外，还可呈现几种主要颜色，笔写延迟最低仅约 30 毫秒。

此外，E Ink Gallery 3 全彩电子纸搭配 E Ink ComfortGaze 前光技术，可减少从显示屏表面反射的蓝光量，在阅读时提供更优异的舒适感，与上一代前光设计相比，BLR（Blue Light Ratio）和 BLTF （Blue Light Toxicity Factor）分别降低多达 60% 及 24%。

IT之家了解到，不久前，大我科技发布了首款 Gallery3 彩色墨水屏平板 Galy 发布，售价 699 美元。相关阅读：

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