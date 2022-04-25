E Ink 推出 Gallery 3 全彩电子纸技术：彩色刷新率大幅提升，支持手写功能

IT之家 4 月 25 日消息，据 EInk 电子纸 公众号消息，E Ink 元太科技宣布推出新一代全彩电子纸－E Ink Gallery 3，锁定电子书阅读器与电子纸笔记本市场。

据官方介绍，E Ink Gallery 3 运用 E Ink ACeP™ Advanced Color ePaper 全彩电子纸显示技术开发而成。基于全彩电子纸技术架构，以青色、洋红、黄色、白色等四种电子墨水实现全色域的色彩显示效果。

E Ink Gallery 3 在显示黑白文字时翻页速度提升至 350 毫秒，彩色显示的更新速度亦大幅提升，在快速色彩显示模式下，更新速度为 500 毫秒；标准模式则为 750 至 1,000 毫秒；最佳色彩显示模式则为 1,500 毫秒，这相比第一代黑白显示更新需 2 秒、彩色更新时间需 10 秒，带来明显的速度提升。

E Ink 元太科技暨川奇光电董事长李政昊表示：“我们非常高兴向市场宣布这项重大技术突破，E Ink Gallery 3 是全彩电子纸技术的再进阶，首度导入于数字阅读与手写应用中，大幅提升电子书的阅读与购书体验，同时可于电子纸笔记本中阅读及手写编辑彩色文件。元太科技的全球团队在过去几年里不遗余力地研发与精进全彩电子纸技术，公司也在研发资源和预算上投入超过 1 亿美元，如今 E Ink Gallery 3 的问世让我们十分引以为傲。”

E Ink Gallery 3 的分辨率自第一代的 150ppi，提升至 300ppi，其操作温度为 0 至 50 摄氏度，符合采用黑白电子纸的电子书阅读器所需的使用环境与产品规格。

E Ink Gallery 3 亦支持数字手写功能，笔写延迟最低仅约 30 毫秒，除黑白双色之外，笔写还可呈现几种主要颜色。

同时，E Ink Gallery 3 也采用 E Ink 最新前光技术－E Ink ComfortGazeTM，通过减少从显示器表面反射的蓝光量，提供低蓝光与视觉健康的数字阅读体验。

采用 E Ink 黑白电子纸显示屏的电子书阅读器，以低耗电、舒适阅读等特性重新定义数字阅读体验。随着 E Ink Gallery 3 以及 E Ink Kaleido 3 彩色印刷电子纸的推出，元太科技提供不同的新型彩色电子纸产品组合，客户可依照其产品的色彩显示特性选择应用。

IT之家了解到，E Ink Gallery 3 全彩电子纸技术，以及 E Ink 旗下多项最新彩色电子纸技术将于 2022 年 4 月 27 日至 29 日举行的 Touch Taiwan 2022 首度展出。同时，元太科技亦将展示采用 E Ink Gallery 3 的柔性全彩电子纸技术，包括可卷曲全彩电子纸显示屏与可折叠全彩电子纸显示屏。