魅族手机防盗专利获授权，丢失后可黑屏锁卡槽

IT之家 12 月 13 日消息，珠海市魅族科技有限公司“电子设备防盗方法、装置及系统、电子设备及存储介质”专利近日获授权，专利内容称即使丢失手机也可黑屏锁卡槽。

专利说明书称，手机是一种随身携带的通讯工具，但是很容易丢失或失窃，且丢失或失窃时不易觉察。现有技术普遍采用手机定位的方式查找丢失的手机，如果他人得到丢失的手机后更换 SIM 卡，并恢复了出厂设置，则想要通过手机定位的方式找回手机基本上难以实现，因此对用户造成了一定的损失，并且还会使用户保存在手机中的照片和其它资料泄露，使用户的隐私权得不到保障。

本发明提供了一种电子设备防盗方法、装置及系统、电子设备及存储介质，以解决上述背景技术中存在的至少一个问题。

IT之家了解到，专利摘要显示，该方法包括：

接收第一控制指令；

基于指令控制电子设备进入黑屏模式，使设备处于不可操作状态；

锁住 SIM 卡槽，或打开电子设备的上网功能，发出定位信息。

当丢失的电子设备在接收到控制指令后进入黑屏模式、或锁住 SIM 卡槽，即使丢失的电子设备被其他人得到，也无法操作，无法更换 SIM 卡，从而保护了用户的隐私，保证用户可以通过定位或者其它方式查找丢失的电子设备。