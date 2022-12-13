魅族 20 系列充电头通过 3C 认证：最高支持 80W 快充

IT之家 12 月 13 日消息，魅族科技此前预热，在第二代骁龙 8 移动平台硬件性能加持下，魅族的全新旗舰也将在新的时代，给大家带来“多终端、全场景、沉浸式的融合体验”，根据多方爆料，魅族的新旗舰将是魅族 20 系列。

目前魅族 20 系列充电头已通过国家质量认证，型号 UP2040，由奥海科技代工，最高支持 80W 快充。支持档位包括：11V / 6A 66W 或 20V / 4A 80W Max、20V / 3.25A 65W PPS。

IT之家了解到，早在 10 月份，就有人曝光了魅族新机的部分配置信息。数码博主 @机海风云称，魅族新机代号为“凤凰”，分为凤凰和凤凰 Pro 两个版本。魅族凤凰搭载 Flyme 10 系统、144Hz 高刷屏、超声波指纹、5000 万三摄相机，凤凰 Pro 则采用 2K LTPO E6 屏幕，支持 UWB，系统方面和车机深度联通。两款机型据搭载骁龙 8 Gen 2 芯片，一个定位 3500 + 价位，另一个定位 4500 + 价位。

博主 @数码闲聊站 则称，魅族 20 系列常规高配机搭载骁龙 8 Gen2 芯片，12GB LPDDR5x 内存，UFS 4.0 存储，样机为安卓 13 底层的 Flyme 没封包。

IT之家获悉，星纪时代今年 7 月宣布持有魅族科技 79.09% 的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。同时担任魅族科技董事长的星纪时代副董事长沈子瑜表示，魅族将保留独立团队，2023 年发布新旗舰。