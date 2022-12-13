宫崎英高：《装甲核心 6 境界天火》确认不是“类魂”游戏，也不是开放世界

IT之家 12 月 13 日消息，在 TGA 2022 典礼上，宫崎英高、FromSoftware、万代南梦宫带来了《装甲核心》系列最新作《装甲核心 6 境界天火（FIRES OF RUBICON）》，将于 2023 年登陆 PS5、PS4、Xbox 及 PC 平台，此时距离 2012 年问世的《装甲核心 5》已有十年多的时间。

随着《艾尔登法环》、《黑暗之魂 3》等作品的成功，FromSoftware 是否会在即将到来的《装甲核心 6 境界天火》里也加进“类魂”游戏的元素？答案是否定的。

宫崎英高日前在接受 IGN 专访时明确表达了这点，他声称《装甲核心 6 境界天火》并没有刻意向“魂类”作品靠近，而是会保持系列“最特别”的东西，即凭借玩家组装、改造出来的机甲去赢得战斗。

“类魂”游戏通常是一种高自由度、高难度的动作角色扮演游戏，经由过关、扩大搜索路线来进行。一旦角色死亡会失去经验值，可以回去丧失它的地方收集，但如果在恢复的路上再次死亡，失去的经验值就会消失。这一类型起源于 2009 年由 From Software 开发、宫崎英高设计的游戏《恶魔之魂》，该作展示了后来的魂系游戏遵循的核心原则。在 2011 年《黑暗之魂》发行后该类型逐渐推广开来。

▲ 《恶魔之魂》

与此同时，宫崎英高也表示本作并不会采用开放世界设定，即便存在一些探索环节，但整体仍是一个任务驱动的结构。

用宫崎英高的话来说，《装甲核心 6 境界天火》某种意义上可以视作一款“重启”之作，开发团队能利用相较过去已大为扩充的资源来打造“真正想做”的游戏。

本作的总监山村胜也透露，《装甲核心 6 境界天火》会带来一个“全新的故事”，而且确认会提供多人模式。

IT之家了解到，《装甲核心》是一款由日本 FromSoftware 于 1997 年 7 月 10 日在索尼 PlayStation 平台上推出的第三人称 3D 机器人射击战斗游戏，后续又在 PS、PS2、PSP、XBOX360 及 PS3 平台上推出了许多正代和外传作品，在世界范围内都享负盛名。

从《装甲核心 6 境界天火》的预告片来看，这是一个饱受战争蹂躏的世界。与前几代作品以及《黑暗之魂》《艾尔登法环》非常相似，这款新的装甲核心将具备“宫崎英高式科幻世界”以及“三维动态动作”以及“高度自由的定制”的内容。