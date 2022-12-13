微星新款 GT77 旗舰游戏本曝光，搭载 4K 144Hz 1008 分区 Mini LED 屏

IT之家 12 月 13 日消息，据 NoteBookCheck 独家消息，微星即将发布的 Titan GT77 可能成为全球首款配备 4K 144 Hz mini-LED 面板的游戏笔记本电脑。

据报道，微星新款 Titan GT77 的屏幕为 17.3 英寸，通过 DisplayHDR 1000 认证，100% DCI-P3 色域，拥有 1008 个调光区域、1000 尼特峰值亮度和 3 毫秒响应时间。

硬件方面，预计微星新款 Titan GT77 将搭载英特尔 13 代酷睿 HX 处理器，显卡可能是英伟达新一代 RTX 40 移动 GPU。其他方面，这款笔记本将搭载 Cherry MX SteelSeries 机械键盘、99.99 WHr 电池，采用新的 8 热管散热系统和升级的 Killer Wi-Fi 6E AX1690 WLAN 卡。

IT之家了解到，微星现款泰坦 GT77 在今年 6 月上市，i9-12900HX + RTX 3080 Ti + 64GB +2TB 配置首发价 33999 元。预计新一代 GT77 将在下月初的 CES 上发布，最早可能在第一季度上市。

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