盘点 QQ 下架的衍生品

原文标题：《完了，这 QQ 彻底凉凉！》

坐在隔壁工位的哔哥最近感慨很深，对着电脑直摇头，感叹道：“属于它的时代终究是过去了”。

我听着是一脸懵的，啥玩意儿？什么时代过去了？

此时的哔哥，直接把好几条热乎的消息甩我脸上。

小雷瞅了一眼，这些消息几乎全和 QQ 有关，有的是说 QQ 要被关停了，恐吓性质拉满。

还有的是说是 QQ“史诗级”功能被下架，让老用户苦不堪言。

图源：网络

抱着一番好奇的我，也连忙去各大网站和论坛逛了一圈，发现关于 QQ 关停的事儿，其实是被放大了。

更准确来说，QQ 团队只是下线了部分小众，或者盈利困难的功能。

部分功能的下架，不可避免地影响到了很多用户的使用体验。

但在我看来，其实 QQ 所抛下的，更多是用户感知不强的功能。

不认真提一嘴，大伙可能听都没听过。

当然啦，从整体情况来看，腾讯这两三个月以来，确实放弃了对很多产品或功能的更新维护。

不仅是老大哥 QQ，许多周边生态产品也遭了重。

小雷今天就给大家盘盘，最近腾讯都下架了什么产品和功能。

QQ 的衍生版本，日子都不好过

很多 App 在体量做大以后，都会为不同的用户受众推出专属版本。

一方面是为了满足用户需求，提高用户留存率，另一方面则是用新产品扩充市场，吸引更多人来使用。

而咱们无比熟悉的 QQ，在社交领域的体量毋庸置疑。

说是微信之下，万人之上，一点都不过分。

图源：DoNews

在用户量多且需求广泛的情况下，QQ 这几年来也衍生出了好几个版本。

比如专注办公的 TIM，特点是界面简洁，保留 QQ 核心功能的同时，还加入了编辑文档和共同协作等办公功能。

不过很微妙的是，虽然 TIM 是面向办公人士推出的。

但它那功能适度精简的特性，反而吸引了很多普通用户使用。

图源：TIM

当然啦，TIM 的更新频率是远不如 QQ 的。

QQ 作为矩阵里的老大哥，一周三更都很正常，相比起来，TIM 是过着岁月静好的养老日子。

而且 TIM 时不时还会砍掉一些功能，比如“云文件”就在昨天停止了服务。

原因倒是不难理解，就小雷个人来看，TIM 目前和企业微信的定位有明显冲突。

两个产品都是主打企业办公，但企业微信的云文档、云盘和邮件等功能比 TIM 齐全多了。

图源：企业微信

既然定位冲突，按照腾讯的老传统，最后很可能只留下其中一个。

最坏的结果，就是 TIM 最后彻底停更，甚至服务器关停，禁止所有用户登录使用。

当然啦，现在的 TIM 还没走到维护的终点，上一次更新还是在 12 月初呢。

反倒是另外两个小老弟 -- QQ 轻聊版和极速版，如今已到了官方都嫌弃的地步...

前几天蓝点网就报道过，腾讯找了过来，要求网站下架 QQ 极速版和轻聊版。

这番举动的用意很明显了，官方不希望第三方网站再传播这两个版本的 QQ。

图源：蓝点网

怎么说呢，小雷是能理解这波操作的。

毕竟在很久之前，轻聊版就把心一横，禁止了所有用户登录。

一个“当前版本过低”的提示，让喜欢简洁的用户们无可奈何，被迫升级最新版 QQ 使用。

图源：蓝点网

后来 QQ 轻聊版没有被抛弃，而是被更名为极速版。

用户们本以为这是一个好的开始，但谁能想到，随后而来的是一个个噩耗...

首先是在 2021 年，QQ 极速版就被官方宣布停止更新，后续再无新功能可用。

图源：网络

时间来到 2022 年，腾讯又再次出手，想把各大第三方网站所提供的 QQ 轻聊版 / 极速版安装包给清掉。

小雷写到这里时，也尝试了登录 QQ 极速版，发现已经登录不上了。

好消息是，目前腾讯仍留了个口子。

如果大家是很早以前登录了 QQ 极速版，且现在还没有退出账号的，依然能正常使用。

图源：手机截图

但未来的情况谁也说不准，国内 App 生态日新月异，加上 64 位 App 迎来推广浪潮。

这两位还没适配 64 位架构的老人家，随时都有可能被彻底抬走。

腾讯要求下架，也是给足了暗示，我们只能且用且珍惜了。

周边功能接连停止服务

清爽无广告的 QQ 轻聊版和极速版被抛弃，对很多用户都是一种损失。

但不得不承认，鹅厂有不少产品的周边功能，已经陷入了无人问津的境地。

留着一直维护无异于白白烧钱，让这些功能体面下架，应该是最好的结果了。

首先是腾讯电脑管家，从今年 10 月 1 日起，下线了 QQ 等级加速功能。

图源：微博 @sssscliu

比较年轻的小伙伴可能不理解这功能在当年的火爆程度。

在传统互联网时代，QQ 等级的高低和用户的面子直接挂钩。

同学之间互相交流时，绝对会聊到各自的 QQ 等级。

拥有皇冠等级的人，在班里会备受敬仰，而那些 QQ 等级只有几颗星星的人，注定难以抬头。

图源：网络

而 QQ 等级的提升没有捷径，早期只能充个 QQ 会员，获得等级挂机加速。

后来腾讯为了推广电脑管家，给电脑管家加上了 QQ 等级免费加速功能。

这波推广效果是显而易见的，腾讯电脑管家很快就被安装到广大用户的电脑。

当年的情况就是这样，只要能给 QQ 等级加速，装个软件又有何妨呢？

而现在该功能被下架，原因也很简单。

一是大量 QQ 用户转向微信，QQ 等级高低已经不重要了。

其次是腾讯电脑管家的“等级加速”需求量大幅减少，反正推广任务已经完成，也该退出舞台啦。

另外一个被关停的 QQ 相关功能，大伙也很熟悉，短信开会员。

当时短信开通会员，有很多不完善的地方，所以很多卡商搞出了“卡钻”大法。

利用短信扣费延迟，可以无限办理 QQ 会员。

具体玩法是这样的，卡商囤积了一堆手机卡，刷完会员就扔掉，如果运气好的话，QQ 会员能保留好几年。

但最近很多人发现，自己利用短信刷上去的会员都掉了。

其实就是因为，腾讯最近关掉了“短信开通付费业务”的服务。

毕竟现在用户对 QQ 会员和各种钻的需求量变少了，线上支付渠道也更加丰富了。

短信扣费开通业务这种传统方式，便显得无足轻重。

除了以上功能，腾讯今年关停的，还有 QQ 安全中心、腾讯游戏管家和腾讯 WiFi 管家等。

就连一些运营了多年的游戏，也在今年轮番倒下，其中就有咱们很熟悉的《QQ 堂》。

图源：QQ 堂

还是“降本增效”

其实，腾讯这么多年以来，停掉的产品和服务真的是两只手都数不过来。

QQ 家园、超级 QQ、群邮件、QQ 宠物、QQ 旋风、3gQQ...

说实话，小雷作为鹅厂老用户，看到那么多老产品落寞退场，心里还是挺复杂的。

但有些产品和服务，确实跟不上时代潮流，也没有合理的盈利模式，被商业公司砍掉也无可厚非。

还是拿 QQ 的兄弟，极速版和 TIM 来说。

自从 QQ 推出了【简洁模式】以后，它已经能满足不少极简党的需求了，这时候极速版的存在显得很尴尬。

隔壁的 TIM 同理，鹅厂内部已经有了优先度更高的企业微信，各种资源自然不会再倾向 TIM 了。

咱们也可以把这种做法称为“降本增效”，本质上是把不挣钱且业务重叠的产品砍掉。

以前的互联网增量时代，大厂们遍地都是投资，两天就能出一个新产品。

现在是啥情况，可是互联网过冬啊，同一定位的产品，留下一到两个，集中资源发展才是正道。

本文来自微信公众号：小雷哔哔 （ID：xiaoleibbb），编 辑： chokst， 排版：江省