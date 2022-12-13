Unity 推出一站式云服务解决方案 UOS，游戏测试阶段 CDN 完全免费

IT之家 12 月 13 日消息，Unity 宣布推出一站式游戏云服务解决方案 (Unity Online Service，以下简称 UOS)，帮助开发者轻松利用云服务加速游戏开发。

据介绍，作为 UOS 全家桶的首枚成员，Unity 推出了贯穿游戏开发各周期的远程资源包更新服务 UOS CDN。这一在线服务不仅能与包括 xasset 及 Addressables 在内的主流资源管理系统无缝对接，还自带多项显著提升开发效率的功能。同时，UOS 为开发者提供有竞争力的 CDN 价格，并承诺在游戏未上线的测试阶段完全免费。

作为一款基于 CDN 的资源管理系统，UOS CDN 已对所有用户开放试用，试用期不收取任何费用，游戏正式上线后收取 0.15 元 / GB 的无门槛单价。

此外，通过 xasset package 中的 UOS 服务入口，开发者在 xasset 上完成资源打包后，只需 3 步就可以将资源上传托管在 UOS CDN 上，继而体验更便利的资源托管和版本管理服务。

xasset 提供的分布式打包工具，不仅实现按需打包，减少算力浪费，还可以使用自动分组机制快速优化打包质量。而由存储桶 (Buckets) 与徽章 (Badges) 所构建的清晰工作流程，则让资源之间的依赖关系可以被直观预览，进而助力开发者使用自动分组快速优化打包质量。

▲ 通过发布 (Release) 和徽章 (Badge) 实现资源热更新

同时，该分包机制不仅能够快速生成分包数据，还可以自动剥离不在安装包中的数据，帮助开发者灵活把控安装包大小。此外，xasset 还能够自动以最小资源为单位进行更新范围规划，无需重启即可自动热更已加载内容，并对每个下载项的速度、进度与大小实现实时监测。而 xasset 中多平台加载接口的一致性，也让单次编码的跨平台运行成为可能。

性能方面，xasset 拥有负载均衡技术，让所有高密集、长耗时业务都得到了更平滑的处理，异步渐进式回收的采用则避免了 GC 卡顿。性能开销极低的安装包资源加密机制，在为资源增加安全保护的同时，不仅不会减损运行流畅度，甚至还能帮助部分设备提升约 10% 的 IO 性能。而对仿真模式的支持，则允许编辑器跳过打包快速运行，或在打包后无缝调试真机热更加载过程，为开发者实现效率的再次迭代。

IT之家了解到，UOS CDN 可以通过与 Unity 旗下性能分析解决方案 UPR 集成，为开发者提供专业的在线 AssetBundle 冗余资源检测，帮助开发者在当前发布版本中高效定位冗余资源；同时也能够可视化展现打包粒度和依赖关系，在线实时出具检测报告，帮助开发者精准部署优化。