vivo S16 Pro 渲染图曝光：后置三摄 + 环形闪光灯，搭载微曲面屏

IT之家 12 月 13 日消息，vivo S16 系列手机此前已得到多方曝光，今日，爆料达人 OnLeaks 和外媒 pricebaba 放出了号称 vivo S16 Pro 的渲染图，我们一起来看看。

从渲染图可以看到，vivo S16 Pro 采用了后置竖向三摄，有点像去年 vivo S12 手机的改版，正面搭载了微曲的 AMOLED 屏，居中打孔，后置配有环形闪光灯。

爆料称，vivo S16 Pro 的尺寸约为 164 x 74.9 x 7.5mm，显示屏约为 6.6 英寸，镜头模组凸起处的总厚度约 9.8mm。

IT之家此前报道，从爆料来看，vivo S16 型号为 V2244A ，搭载高通骁龙 870；而 vivo S16 Pro 型号为 v2245A，搭载天玑 8200 芯片，而且两款机型都已通过 3C 认证，支持 80W 快充。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，vivo S16 系列包括三款机型，分别搭载三星 Exynos 1080、高通骁龙 870 以及联发科天玑 8200 芯片，并将其与 OPPO Reno 9 系列以及荣耀 80 系列进行了对比。

根据之前的爆料，vivo S16e、S16、S16 Pro 系列有望在 1 月初发布。此外，vivo S16 将提供 8+256GB 版本，而 vivo S16 Pro 只有 12+256GB / 12+512GB 版本。

除此之外，数码博主 @搞机阿森 还放出了两张 vivo S16 / Pro 系列的渲染图，看起来与 OnLeaks 放出的渲染图基本一致。