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修复相机应用问题，微软发布 Win10 Build 19042.2364/19043.2364/19044.2364/19045.2364

2022/12/14 6:53:01 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 吉茵珂絲软媒新友2010825A14永不为奴 的线索投递！

IT之家 12 月 14 日消息，微软发布了适用于 Win10 22H2、21H2、21H1 和 1809 功能更新的 KB5021233 和 KB5021237 累积更新，修复了诸多安全漏洞和二十处错误之外，还改善了系统性能。

本次 Win10 累积更新是强制性的，在设备联网运行时将会自动通过 Windows Update 方式进行更新。用户也可以点击进入设置，点击 Windows Update 手动检查更新。

微软还确认，本月不会发布 Windows 10、22H2、21H2 版本和 Windows 10 支持版的可选、非安全版本（称为 "C" 或预览版）。

今天发布的更新列表如下：

IT之家了解到，微软在本次更新中主要修复内容如下：

  • 修复了在内存不足的情况下，相机应用会停止响应的问题。

  • 任务栏设置在屏幕顶部或你打开小任务栏按钮模式时，搜索框现在默认出现在任务栏上。你可以使用搜索框来发现信息，并直接从任务栏搜索你的电脑和网络。要配置搜索的出现方式，请右键单击主显示器的任务栏，并将鼠标悬停在搜索上。

  • 默认情况下，Cortana 不再被预先固定在你的任务栏上。如果你想把 Cortana 重新固定在任务栏上，请在设置应用中启用。

  • 修复了 Microsoft Store 更新失败的问题

  • 修复了影响打印机打印错位的问题

  • 修复了斐济共和国今年暂停夏令时（DST）的问题

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关键词：Win10

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