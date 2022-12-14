修复相机应用问题，微软发布 Win10 Build 19042.2364/19043.2364/19044.2364/19045.2364

IT之家 12 月 14 日消息，微软发布了适用于 Win10 22H2、21H2、21H1 和 1809 功能更新的 KB5021233 和 KB5021237 累积更新，修复了诸多安全漏洞和二十处错误之外，还改善了系统性能。

本次 Win10 累积更新是强制性的，在设备联网运行时将会自动通过 Windows Update 方式进行更新。用户也可以点击进入设置，点击 Windows Update 手动检查更新。

微软还确认，本月不会发布 Windows 10、22H2、21H2 版本和 Windows 10 支持版的可选、非安全版本（称为 "C" 或预览版）。

今天发布的更新列表如下：

IT之家了解到，微软在本次更新中主要修复内容如下：