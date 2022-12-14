修复相机应用问题，微软发布 Win10 Build 19042.2364/19043.2364/19044.2364/19045.2364

IT之家 12 月 14 日消息，微软发布了适用于 Win10 22H2、21H2、21H1 和 1809 功能更新的 KB5021233 和 KB5021237 累积更新，修复了诸多安全漏洞和二十处错误之外，还改善了系统性能。
本次 Win10 累积更新是强制性的，在设备联网运行时将会自动通过 Windows Update 方式进行更新。用户也可以点击进入设置，点击 Windows Update 手动检查更新。
微软还确认，本月不会发布 Windows 10、22H2、21H2 版本和 Windows 10 支持版的可选、非安全版本（称为 "C" 或预览版）。
今天发布的更新列表如下：
Windows 10 version 1507 — KB5021243 (OS Build 10240.19624)
Windows 10 version 1607 — KB5021235 (OS Build 14393.5582)
Windows 10 version 1703 — EOS
Windows 10 version 1709 — EOS
Windows 10 version 1803 — EOS
Windows 10 version 1809 — KB5021237 (OS Build 17763.3770)
Windows 10 version 1903 — EOS
Windows 10 version 1909 — EOS
Windows 10 version 2004 — EOS
Windows 10 version 20H2, 21H1, 21H2, and 22H2 — KB5021233 (OS Builds 19042.2364, 19043.2364, 19044.2364, and 19045.2364)
修复了在内存不足的情况下，相机应用会停止响应的问题。
任务栏设置在屏幕顶部或你打开小任务栏按钮模式时，搜索框现在默认出现在任务栏上。你可以使用搜索框来发现信息，并直接从任务栏搜索你的电脑和网络。要配置搜索的出现方式，请右键单击主显示器的任务栏，并将鼠标悬停在搜索上。
默认情况下，Cortana 不再被预先固定在你的任务栏上。如果你想把 Cortana 重新固定在任务栏上，请在设置应用中启用。
修复了 Microsoft Store 更新失败的问题
修复了影响打印机打印错位的问题
修复了斐济共和国今年暂停夏令时（DST）的问题