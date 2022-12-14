脱离预览标签，第三方文件管理器 Files 2.4 版本发布

IT之家 12 月 14 日消息，第三方文件管理器 Files 应用于上月获得了 2022 年度 Microsoft Store Award 的最佳文件管理应用大奖，并开始从 UWP 迁移到更现代化的 Windows App SDK。在今天发布的 2.4 版本更新中，该应用已经脱离了“预览”标签，可供用户下载。

本次更新引入了非常多的改进，并引入了 Win11 风格的圆角等布局。IT之家了解到，2.4 版本更新日志如下：

增加支持改变默认布局模式

增加了对改变默认排序和分组选项的支持

悬停在磁盘上时，增加了存储信息的工具提示

查看档案时在工具栏上增加了提取档案的按钮

修复了默认文件管理器选项会影响其它用户账户的问题

修复了侧边栏图标模糊的问题

增加了将项目压缩成压缩文档的菜单选项

当点击搜索框时显示最近的搜索

当找不到快捷键目标时显示错误信息

增加了在细节布局中设置默认列大小的选项

修复了右键不总是选择悬停在上面的文件 / 文件夹的问题

在添加项目对话框中自动选择文件夹的选项

增加了鼠标悬停时选择文件和文件夹的设置

更新了 Windows 10 上的列表视图 / 网格视图样式

当用户没有访问文件夹的权限时显示提示

增加了对创建和提取密码保护档案的支持

你可以从 Microsoft Store 下载 2.4 版的文件应用程序，也可以访问 GitHub 进行下载。