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脱离预览标签，第三方文件管理器 Files 2.4 版本发布

2022/12/14 7:27:37 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 14 日消息，第三方文件管理器 Files 应用于上月获得了 2022 年度 Microsoft Store Award 的最佳文件管理应用大奖，并开始从 UWP 迁移到更现代化的 Windows App SDK。在今天发布的 2.4 版本更新中，该应用已经脱离了“预览”标签，可供用户下载。

本次更新引入了非常多的改进，并引入了 Win11 风格的圆角等布局。IT之家了解到，2.4 版本更新日志如下：

  • 增加支持改变默认布局模式

  • 增加了对改变默认排序和分组选项的支持

  • 悬停在磁盘上时，增加了存储信息的工具提示

  • 查看档案时在工具栏上增加了提取档案的按钮

  • 修复了默认文件管理器选项会影响其它用户账户的问题

  • 修复了侧边栏图标模糊的问题

  • 增加了将项目压缩成压缩文档的菜单选项

  • 当点击搜索框时显示最近的搜索

  • 当找不到快捷键目标时显示错误信息

  • 增加了在细节布局中设置默认列大小的选项

  • 修复了右键不总是选择悬停在上面的文件 / 文件夹的问题

  • 在添加项目对话框中自动选择文件夹的选项

  • 增加了鼠标悬停时选择文件和文件夹的设置

  • 更新了 Windows 10 上的列表视图 / 网格视图样式

  • 当用户没有访问文件夹的权限时显示提示

  • 增加了对创建和提取密码保护档案的支持

你可以从 Microsoft Store 下载 2.4 版的文件应用程序，也可以访问 GitHub 进行下载。

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关键词：软件

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