明年 1 月终止支持，微软再次提醒 Win8.1 用户尽快升级到 Win10 / Win11

IT之家 12 月 14 日消息，微软在 2022 年的最后一个补丁星期二活动日上，再次提醒 Win8.1 用户该系统即将停止支持。微软强调 Win8.1 将于 2023 年 1 月 10 日终止支持，敦促用户尽快升级到 Win10 或者 Win11 系统。

IT之家了解到，Windows 8.1 将于 2023 年 1 月 10 日终止支持，届时将不再提供技术支持和软件更新。如果你有运行 Windows 8.1 的设备，我们建议将它们升级到更新的、服务中且受支持的 Windows 版本。如果设备不符合运行更高版本的 Windows 的技术要求，建议将设备替换为支持 Windows 11 的设备。

Microsoft 不会为 Windows 8.1 提供扩展安全更新 (ESU) 计划。在 2023 年 1 月 10 日之后继续使用 Windows 8.1 可能会增加组织面临的安全风险，或影响其履行合规性义务的能力。

终止意味着什么？

从 2023 年 1 月 10 日起，运行 Windows 8.1 的计算机仍将正常运行，但 Microsoft 将不再提供以下内容： 任何问题的技术支持

软件更新

安全更新或修补程序 虽然你可以继续使用运行 Windows 8.1 的电脑，但如果没有持续的软件和安全更新，你的电脑将面临更大的病毒和恶意软件风险。建议升级到仍受支持的 Windows 版本。可以运行 Windows 11 的新设备可实现轻松转换和出色的体验。

我的 Windows 8.1 计算机是否会停止工作？

不需要。对 Windows 8.1 的支持已停止，但软件将继续正常运行。但是，在 2023 年 1 月 10 日之后，运行 Windows 8.1 的计算机将不再接收安全更新。此外，Microsoft 客户服务将不再提供 Windows 8.1 技术支持。

我有哪些选项可用于在 Windows 操作系统上保持支持？

有几个选项可用于使用受支持的 Windows 版本： 建议：具有 Windows 11 - Windows 11 的新电脑是最新版本的 Windows。如果你有较旧的电脑，我们建议通过购买新电脑移动到 Windows 11。自 Windows 8.1 发布以来，硬件和软件有了很大的改进，如今的计算机速度更快、功能更强大、更安全。 在当前电脑上安装 Windows 11 - 还可以查看当前电脑是否符合 Windows 11 的最低系统要求。运行 Windows 8.1 的电脑不太可能满足这些要求，但如果满足这些要求，则可以购买和下载完整版 Windows 11 家庭版或 Windows 11 专业版或从零售商处购买。 如果你选择此路径，请注意，在某些情况下，可能需要重新安装应用 (可能需要较新版本) 并采取措施转换文件、数据和设置，因为安装将覆盖现有存储驱动器的内容。首先升级到 Windows 10 () 查看下一个选项，然后升级到 Windows 11 可能更容易。 在当前电脑上安装 Windows 10 - Windows 10 仍可用，并且将在 2025 年 10 月 14 日之前受支持。你可以检查当前电脑是否满足 Windows 10 的最低系统要求。如果是，可以购买并下载完整版 Windows 10 家庭版或 Windows 10 专业版。你还可以与零售商联系，看看他们是否仍然提供 Windows 10 出售。

如何实现获取 Windows 11？

可通过两种方式 Windows 11： 建议：具有 Windows 11 - Windows 11 的新电脑是最新版本的 Windows。如果你有较旧的电脑，我们建议通过购买新电脑移动到 Windows 11。自发布 Windows 8.1 以来，硬件和软件有了很大的改进，如今的计算机速度更快、功能更强大、更安全。 查看 Windows 11 电脑 在当前电脑上安装 Windows 11 - 还可以查看当前电脑是否符合 Windows 11 的最低系统要求。如果是，可以购买和下载完整版 Windows 11 家庭版或 Windows 11 专业版或从零售商处购买。如果你选择此路径，请注意，在某些情况下，可能需要重新安装应用 (可能需要较新版本) 并采取措施转换文件、数据和设置，因为安装将覆盖现有存储驱动器的内容。首先升级到 Windows 10 (请参阅我在 Windows 操作系统上保持受支持的选项，了解更多详细信息) 然后升级到 Windows 11。

是否有升级到 Windows 10 或 Windows 11 的免费选项？

微软目前不提供从 Windows 8.1 到 Windows 10 或 Windows 11 的免费升级路径。如果要购买 Windows 10 或 Windows 11 的副本，请参阅上面的链接或联系零售商以了解选项。注意：从 Windows 10 升级到 Windows 11 目前是免费的。

我为什么要考虑使用新计算机？

最初使用 Windows 8.1 构建的电脑采用大约 10 年的技术设计。迁移到新电脑后，你将熟悉 Windows 的许多方面，但也包括十年前未提供的重要软件和硬件创新和功能。查看新设备上 Windows 11 提供的一些创新新功能： 更新的电脑硬件速度更快、功能更强大，并且与最新的行业技术更兼容。 为了帮助你保护设备的安全，可以利用最新的安全功能： 无需额外付费即可获得内置安全性。Windows 设备附带内置安全功能，包括防火墙和 Internet 保护，可帮助防范病毒、恶意软件和勒索软件。 使用面部识别或指纹在与 Windows Hello 兼容的电脑上更安全地登录 Windows 11。 还可以使用本地化的图钉或手机作为密钥。 使用“照片”应用整理图像文件，它们已准备好轻松查看和共享，甚至可以跨设备查看和共享。还可以在照片中搜索某些主题和人员。只需确保映像存储在 OneDrive 上，并且你已登录到 Microsoft 帐户。 需要更多原因？ 请参阅 Windows 11 可用的功能列表。

Windows 11 安全性如何优于 Windows 8.1？

Windows 11 是有史以来最安全的 Windows，具有全面的端到端安全性，涵盖防病毒、防火墙、Internet 防护等。这意味着更多的安全功能、仪表板显示和持续更新，以帮助防范未来威胁 — 所有内置功能均无需额外付费。若要接收更新，需要访问 Internet，并可能收取服务费。

终止对 Windows 8.1 的支持将如何影响我的 Microsoft Office 应用？

根据你运行的 Office 版本，体验可能会有所不同。若要了解详细信息，请参阅 Windows 8.1 终止支持和 Office。

我能否在 Windows 8.1 电脑上继续使用从 Microsoft Store 安装的应用和游戏？