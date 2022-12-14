重磅进展！北斗超 GPS 已主导国内导航定位

IT之家 12 月 14 日消息，中国卫星导航系统管理办公室发布信息，近日，高德地图公布了基于北斗系统的应用相关数据，其调用的北斗卫星日定位量已超过 2100 亿次，提供的定位导航服务实现北斗主导，北斗 + 地图导航正为大众提供更优质服务。

数据显示，导航平均每次定位调用的卫星数量中，北斗卫星最多，较排名第二的 GPS 多出 30%，已超越 GPS 全面主导国内导航应用定位。

IT之家了解到，运用北斗高精度定位服务，结合参考站信息，实现定位精度 1 米以内车道级突破，为公众提供更优质的出行服务。在北斗系统的深度赋能下，高德地图升级上线了“北斗卫星定位查询系统”“车道级导航”“红绿灯倒计时”“共享位置报平安”等功能。用户在户外使用高德地图时，可查看有多少颗北斗卫星参与到当前的定位过程中，了解具体的卫星编号、方位角、高度角、频点、信号强度等详细信息，更深刻地了解北斗系统无处不在的支持。

多项基于北斗的新功能新服务优化大众用户体验

当前，北斗三号全球卫星导航系统已建成开通，我国空间和地面基础设施均已具备较为完善的服务能力，北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段，北斗已走进千家万户，广泛进入大众消费等民生领域，通过智能手机、车载终端、穿戴设备等应用产品，全面服务于人民生活衣食住行方方面面。未来，北斗系统将继续提升性能、优化服务，为用户提供更优出行体验，服务民生福祉，构建美好生活。