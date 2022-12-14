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已证明被黑客积极利用，苹果公告两周前发布的 iOS 16.1.2 修复了 WebKit 零日漏洞

2022/12/14 10:13:57 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 14 日消息，苹果官方确认两周前面向 iPhone 发布的更新修复了一个零日漏洞并有证据表明该漏洞已经被黑客积极利用。

苹果公司在今天更新的支持文档中表示，11 月 30 日推出的 iOS 16.1.2 更新修复了存在于 WebKit 中的一个零日漏洞，iPhone 8 及更新机型均受影响。

IT之家了解到 WebKit 是 Safari 和其它应用程序提供支持的浏览器引擎，黑客利用该漏洞可以在 iPhone 上运行任意恶意代码。苹果表示，谷歌威胁分析小组（TAP）的安全研究人员发现并报告了 WebKit 漏洞，该小组负责调查间谍软件、黑客攻击和网络攻击。

不法分子发现针对 WebKit 的漏洞作为侵入设备操作系统和用户私人数据的方式并不少见。WebKit 错误可以“链接”到其它漏洞，以突破设备的多层防御。

苹果在其周二的披露中表示，有证据表明黑客在 iOS 15.1（于 2021 年 10 月发布）之前就已经利用该漏洞发起攻击了。因此，对于那些尚未更新到 iOS 16 的用户，Apple 还 发布 iOS 和 iPadOS 15.7.2，为运行 iPhone 6s 及更高版本和部分 iPad 机型的用户修复 WebKit 漏洞。

该错误被跟踪为 CVE-2022-42856 或 WebKit 247562。目前尚不清楚苹果出于何种原因隐瞒了该错误的详细信息两周。苹果和谷歌均未回复置评请求。

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关键词：iOS

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