蚁人父女在量子领域并肩作战，《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》新剧照曝光

IT之家 12 月 14 日消息，国外电影媒体 Total Film 曝光了《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》的新剧照，显示保罗・路德（Paul Rudd）饰演的“斯科特・朗”（Scott Lang）与凯瑟琳・纽顿（Kathryn Newton）饰演的女儿“凯西・朗”（Cassie Lang）一同现身量子领域。

IT之家了解到，第三部《蚁人》电影中，发现保罗・路德（Paul Rudd）饰演的“斯科特・朗”（Scott Lang）、伊万杰琳・莉莉（Evangeline Lilly）饰演霍普・范・戴恩（Hope van Dyne，也称 Wasp）、她父母汉克・皮姆（Hank Pym）和珍妮特-范-戴恩（米歇尔-菲佛）以及他的女儿卡西一起被拉入量子领域。

新图片显示斯科特和卡西被困在量子领域，他们不祥地注视着远方。斯科特穿着他的蚁人服，但卡西还没有收到她自己的特殊服装。这可能意味着这张图片是在电影的早期。

在量子领域的预告片中，卡西创造了一个神秘的装置，将信号发送到量子领域。这个装置顺便将她的父亲和整个皮姆家族拉到了另一个维度，一个珍妮特和斯科特之前都被困住的地方。在那里，他们遇到了漫威电影宇宙的下一个灭霸级别的大坏蛋，征服者康 (Kang the Conqueror)（乔纳森-马约斯饰演），他也被困在量子领域，希望斯科特帮助他出去。