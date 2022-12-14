联和东海推出国产工作站，搭载兆芯开胜 KH-40000/16 处理器

IT之家 12 月 14 日消息，联和东海发布了旗下首款基于兆芯通用处理器的国产化工作站，搭载兆芯开胜 KH-40000/16 处理器。

东海 XRS302-416W 工作站采用兆芯开胜 KH-40000/16 处理器，搭配国产专业显卡（未公布具体型号）以及东海 27 寸 OLED 显示器，以及支持多款专业制图设计软件，可为测画、绘图、渲染等专业领域计算提供完整的国产化硬件解决方案。

东海 XRS302-416W 工作站采用塔式结构，提供 8 个 DDR4 ECC UDIMM / RDIMM 内存插槽，单根最大支持 64GB，内置 4 个 3.5 寸硬盘槽位，提供 5 个 PCIe 扩展插槽，可支持高性能独立显卡，支持免工具拆装。

IT之家了解到，东海 XRS302-416W 工作站的产品参数包括：

基于开胜 KH-40000/16 处理器，最高工作频率 2.7GHz

提供 8 个 DDR4 ECC UDIMM / RDIMM 内存插槽，单根容量最大 64GB

内置 4 个 3.5 寸硬盘位，可扩展 4 盘位热插拔硬盘托架

具备 5 个 PCIe 扩展槽位，免工具拆装设计

支持国产专业显卡，支持高性能独立显卡

板载 BMC 管理模块，支持硬件监控、远程管理功能

支持 IPMI2.0 标准、KVM、SOL 等

支持 600W 电源

开胜 KH-40000/16 处理器基于兆芯最新自主研发的“永丰”内核微架构，单处理器集成 16 个 CPU 核心，最高工作频率 2.7GHz，提供 32MB 缓存，单处理器支持 4 通道 DDR4 内存以及 64 路 PCIe 3.0，支持全新升级的多路互连 ZPI 3.0 技术。

▲ 开胜 KH-40000/16 处理器

此外，开胜 KH-40000/16 处理器支持 x86 指令集，以及 SM2/3/4 国密加速指令。

《兆芯发布新一代 16nm 开胜 KH-40000 和开先 KX-6000G 系列处理器，跑分测试出炉》