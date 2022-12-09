兆芯加入 openKylin 内核 SiG 组：已完成首批内核 patch 的合并工作

IT之家 12 月 9 日消息，兆芯宣布已加入 openKylin 开源社区 kernel SIG（Special Interest Group）小组，并负责维护 openKylin 内核兆芯分支的相关工作。目前已完成了第一批兆芯内核 patch 的合并工作，使得 openKylin 内核对兆芯平台已经具备比较完善的支持能力。

后续，兆芯将持续推进 openKylin 内核基于兆芯平台的相关工作。主要包括：

验证和适配 —— 使用 openKylin 内核在兆芯平台上进行测试验证，并根据测试结果进行调整和适配，以提供完备的支持。

性能优化 —— 对于实际的应用场景，结合兆芯硬件平台的特性进行针对性的性能优化，以达到硬件平台和内核的性能优化。

新需求支持 —— 持续关注并调研新的应用场景，并按需提供相应的支持，以及时覆盖并满足新的应用场景需求。

兆芯表示，在处理器设计研发关键核心技术上务求自主创新，致力于提供高效、兼容、安全的通用处理器芯片解决方案。

IT之家了解到，openKylin（开放麒麟）社区旨在以“共创”为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的方式与企业构建合作伙伴生态体系，共同打造桌面操作系统顶级社区，推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。