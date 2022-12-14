Omdia：2023 年 OLED 笔记本电脑面板需求将继续增长，折叠屏机型将更加丰富

IT之家 12 月 14 日消息，据 Omdia 研究机构报告，在 OLED 笔记本电脑面板供应商中，三星显示在 2022 年仍占据主导地位；该公司的目标是出货 590 万片（年同比增长 19%）。夏普和京东方在 2022 年也加入了 OLED 笔记本电脑面板供应商行列，但出货量均较小。展望 2023 年，三星显示的 OLED 笔记本电脑面板业务计划设定了 850 万片的宏伟目标。然而，这将是一个具有挑战性的目标，因为整体电脑市场需求似乎不会在 2023 年反弹。

三星显示最大的 OLED 笔记本电脑面板客户华硕已在 2022 年下半年后面临 OLED 款笔记本电脑库存方面问题。这一问题对于确定华硕何时能在 2023 年恢复其 OLED 笔记本电脑面板需求至关重要。IT之家了解到，由于电脑市场需求在 2023 年呈持续下降趋势，各个电脑品牌正试图找到有吸引力的硬件配置以再次吸引消费者，甚至推高需求。折叠屏笔记本电脑这一概念是一个极具吸引力的趋势，将在 2023 年发展起来。

2022 年 OLED 笔记本电脑面板出货目标年同比增长 19%

根据 Omdia 最新一期的《平板电脑和笔记本显示面板和 OEM 市场追踪报告》，OLED 笔记本电脑面板出货量可能在 2022 年达到近 600 万片。与之前大胆的预测相比，由于终端市场的疲软和库存方面的负担，OLED 笔记本电脑面板需求最近也有所下降。在 OLED 笔记本电脑面板供应商中，三星显示在 2022 年仍然占据主导地位，出货量目标为 590 万片（年同比增长 19%）。夏普和京东方在 2022 年也加入了 OLED 笔记本电脑面板供应商行列，但出货量均较小。不过，这两家公司主要聚焦笔记本电脑柔性 OLED 面板，而不是三星显示占据主导的刚性面板领域。

展望 2023 年，三星显示的 OLED 笔记本电脑面板业务计划设定了 850 万片的宏伟目标。然而，这将是一个具有挑战性的目标，因为整体 电脑市场需求似乎不会在 2023 年反弹。三星显示的客户结构也是一个问题。该公司主要依赖华硕和三星电子这两大客户，而其他客户的 OLED 笔记本电脑面板需求预测均与之前持平或仅略有增长。三星显示最大的 OLED 笔记本电脑面板客户华硕已在 2022 年下半年后面临 OLED 款笔记本电脑库存方面问题。这一问题对于确定华硕何时能在 2023 年恢复其 OLED 笔记本电脑面板需求至关重要；它将决定三星显示明年的 OLED 笔记本电脑面板总供应量。

2023 年第一季度液晶笔记本电脑面板价格预计持续走低，价位较高的 OLED 笔记本电脑面板如何与竞品面板竞争并吸引 电脑品牌的兴趣？三星显示的另一个难处是在 OLED 笔记本电脑面板与液晶面板的价差越来越大的情况下，如何推广 OLED 笔记本电脑面板。

图 1：OLED 笔记本电脑面板出货量及预测（千片）

注释：份额是指 OLED 笔记本电脑面板份额占笔记本电脑面板总出货量的比例。来源：《平板电脑和笔记本电脑显示面板和 OEM 市场追踪报告》 - 2022 年 10 月

OLED 折叠屏笔记本电脑再次成为 PC 市场热门话题

表 1：面板厂商的笔记本电脑可折叠 OLED 面板计划（千片）

由于电脑市场需求在 2023 年呈持续下降趋势，各个 PC 品牌正试图找到有吸引力的硬件配置以再次吸引消费者，甚至推高需求。折叠屏笔记本电脑这一概念是一个极具吸引力的趋势，将在 2023 年发展起来。联想于 2020 年推出了全球首款折叠屏笔记本电脑，其 13.3 英寸的屏幕由乐金显示提供。然而，由于大约在同一时间 COVID-19 的疫情爆发，这种创新的 PC 产品并没有像预期的那样抢占市场。此外，联想 13.3 英寸屏幕折叠后的尺寸也只有 6.2 英寸，由于太小而不适合笔记本电脑用户的使用或体验。

2022 年，PC 市场推出更多款 OLED 折叠屏笔记本电脑机型。华硕在 2022 年年中推出了一款 17.3 英寸的 OLED 笔记本电脑，面板由自京东方提供。联想也在 2022 年第三季度准备推出一款 16.3 英寸显示屏的第二代 OLED 折叠屏笔记本电脑，面板由夏普提供。

PC 品牌惠普和三星电子也投入了折叠屏笔记本电脑的研究，并可能在 2023 年推出折叠屏笔记本电脑。惠普的第一款折叠屏笔记本电脑将采用 17 英寸屏，面板由乐金显示提供。三星显示可能会为三星电子开发一款 17.3 英寸的折叠屏笔记本电脑面板。但是，尚未确定这两款新推出的折叠屏笔记本电脑的启动时间表。

即使在 2023 年，OLED 折叠屏笔记本电脑面板的年出货量仍然很小。各个 PC 品牌继续等待折叠功能方面用户体验的更多反馈。然后，他们可以调整产品功能，甚至控制成本，以提高未来的折叠屏笔记本电脑可负担性。