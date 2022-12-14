拜雅大中华区完成全新业务布局，重新梳理整合产品线

IT之家 12 月 14 日消息，据拜雅官方发布，2020 年拜雅德国总部在中国成立全资子公司：拜雅科技（深圳）有限公司，开始加大对中国市场的投资。2022 年 12 月，拜雅大中华区即将开启业务发展的新篇章，完成全新的业务布局，细化代理商经营产品线及所辖的区域，从大中华区（中国大陆，香港地区，澳门地区和台湾地区）以往的一家总代理扩展至六家代理（中国大陆地区三家，港澳地区一家，台湾地区两家）目标是深化渠道建设，增加销售点，让消费者更容易接触到拜雅的产品，并提供更加精细化的服务和购物体验。

拜雅还在中国大陆地区设立了 400 售后服务热线，热线号码为 4008-82-1924，其中 82 是拜 (8) 雅 (2) 的谐音，1924 是拜雅诞生的年份。服务时间：周一至周五，上午：9:00-12:00，下午：13:30-17:30

拜雅产品线重新梳理整合

拜雅最新的产品分类为：创作（Creating），娱乐（Enjoyment），游戏（Gaming），工作和学习（Work & Learn）。

1.针对音频专业领域和创作者的 Creating 创作系列（专业耳机 / 麦克风）

为支持专业和半专业的声音创作用户仍然是拜雅聚焦的领域，拜雅致力于为音乐创作者提供最高品质的音频创作生产工具。全球录音棚中常见的 DT 770 PRO，DT 880 PRO，DT 990 PRO 和去年刚推出的 PRO X 系列，都是 Creating 产品组中的著名产品。

2.针对音频爱好者和消费类音频的 Enjoyment 娱乐系列（Hifi 头戴式耳机 / 入耳式耳机）

Enjoyment 娱乐系列包括了拜雅首款的真无线 Free BYRD（费兰朵）Xelento 及 T1&T5 ，拜雅将继续在该领域深耕创新，为音乐爱好者提供独特的设计，舒适的佩戴体验，原音重现的声音品质。

3.针对游戏爱好者和电竞的 Gaming 游戏系列 （游戏耳机）

4.针对办公和学习使用的音频设备 Work & Learn 工作学习系列 （扬声器 / 耳麦耳机）。

2022 年在中国上市的 MMX100 和 MMX150 有专业音频背景的游戏耳机产品，支持听声辩位，麦克风拾音和身临其境的游戏体验。拜雅最新设立了工作学习产品品类，已经陆续推出相应产品。

IT之家了解到，此次拜雅在中国大陆地区引入新的品类总代理：广州高达尚商贸有限公司，北京怡同科技有限公司，北京市志和众诚科技有限责任公司，在台湾地区引入的正成集团，沃福仕股份有限公司以及在香港地区引入 Grandwell 公司。