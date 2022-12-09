广州帝捷与拜雅 beyerdynamic 合作终止，已关闭其售后服务中心

IT之家 12 月 9 日消息，帝捷拜雅今天发布了关于广州帝捷关闭拜雅 beyerdynamic 售后服务中心的声明，其中表示，广州帝捷与拜雅 beyerdynamic 的合作已于 2022 年 11 月 24 日终止，广州帝捷已无拜雅 beyerdynamic 品牌的售后相关授权及零配件支持。

广州帝捷表示，现无力、也无权继续对拜雅 beyerdynamic 产品进行持续、高效售后服务工作。鉴于以上原因，广州帝捷电子科技有限公司于 2022 年 12 月 12 日起关闭拜雅 beyerdynamic 售后服务中心，beyerdynamic 拜雅的售后服务即日起全部转交给拜雅 beyerdynamic 品牌方。

IT之家了解到，广州帝捷电子科技有限公司是一家销售公司，此前拥有德国拜雅 beyerdynamic 消费类及演出与录音类电子产品在中国（包括港、澳地区）的独家总代理权。beyerdynamic（拜雅）1924 年成立于德国柏林，是世界知名耳机品牌之一，主要聚焦于对音质有高标准要求的用户群，包括耳机 / 音乐发烧友、音乐制作人、演播 / 会议音频工程师等等。