阿里开源自研搜索引擎 Havenask，已用于淘宝、高德、饿了么等

IT之家 12 月 14 日消息，阿里巴巴开源了自研搜索引擎 Havenask，目前项目文件已在 GitHub 推出。

仓库介绍称，Havenask 是阿里巴巴集团自研的搜索引擎，也是阿里巴巴内部广泛使用的大规模分布式检索系统，支持了包括淘宝、天猫、菜鸟、高德、饿了么、全球化在内整个阿里巴巴集团的搜索业务，为用户提供高性能、低成本、易用的搜索服务。

同时，Havenask 具有灵活的定制和开发能力，支持算法快速迭代，帮助客户和开发者量身定做适合自身业务的智能搜索服务，助力业务增长。

据介绍，Havenask 的核心能力与优势，有以下几点：

极致的工程性能：支持千亿级数据实时检索，百万 QPS 查询，百万 TPS 写入，毫秒级查询延迟与秒级数据更新。

C++ 的底层构建：对性能、内存、稳定性有更高保障。

SQL 查询支持：支持 SQL 语法便捷查询，查询体验更友好。

丰富的插件机制：支持各类业务插件，拓展性强。

支持图化开发：实现算法分钟级快速迭代，定制能力丰富，在新一代智能检索场景下的支持效果优秀。

支持向量检索：可通过与插件配合实现多模态搜索，满足更多场景的搜索服务搭建需求（待发布）。

IT之家了解到，该引擎底层主要使用 C++ 编写，并采用了少量的 Python 语言，需要使用 Docker 容器运行，机器内存需大于 10GB，CPU 大于 2 核，磁盘大小大于 50GB。

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