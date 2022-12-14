诺基亚贝尔完成 6G 太赫兹通信和通感一体化测试验证，无线传输速度超 200Gbps

IT之家 12 月 14 日消息，诺基亚贝尔宣布，近日，在工业和信息化部指导下，IMT-2030 (6G) 推进组组织了 6G 关键技术概念样机测试，诺基亚贝尔圆满完成太赫兹通信和通感一体化测试验证。

IMT-2030（6G）推进组由工业和信息化部等部委指导业界成立，是聚合产学研用力量，推动第六代移动通信技术研究和开展国际交流与合作的主要平台。推进组于 2022 年启动 6G 技术试验，评估和测试 6G 潜在关键技术。作为中国 IMT-2030（6G）推进组的重要成员之一，诺基亚贝尔积极参与并推动了 6G 关键技术研究、评估和验证等主要活动。

据介绍，太赫兹通信是 6G 时代探索更大带宽、全新频谱资源最具潜力的技术。近来，诺基亚贝尔在太赫兹频段超高速无线传输研究中取得丰硕成果，通过创新的空中接口、基于人工智能的无线接收机和多层 MIMO（多输入多输出）等一系列技术，在测试环境下，220GHz 频段太赫兹概念样机实现了超过 200Gbps 的高速无线传输，这将积极推动 6G 时代沉浸式 XR、全息呈现等元宇宙应用。

IT之家了解到，作为 6G 支柱技术之一，通感一体化将赋予未来通信网络泛在感知的能力，从而增强人类感知能力，并助力网络智能，提供无处不在的第六感。通过创新的通感一体化架构和先进的通信感知融合技术，诺基亚贝尔在复杂环境中实现了高性能、多样化的感知，包括可实现分米级轨迹跟踪的高精度定位、工业环境下极低错误率（< 0.1%）的非接触振动检测、多目标入侵检测、与商用医疗仪器同等精度的非接触式呼吸监测，同时还能以远高于 5G 系统的频谱效率进行高速无线通信。这些突破性的通感一体化技术为未来智能家居、数字工厂和智慧城市等新型应用奠定了基础。