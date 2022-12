朗科推出 ZX10 高速移动固态硬盘新品：读速达 1050MB/s，支持 Win To Go 系统

IT之家 12 月 14 日消息,朗科全新推出了 ZX10 高速移动固态硬盘,适合出差旅行,轻便易携。支持 Win To Go 系统,支持 Type-C 手机直连,传输速度达 1050MB/s。

朗科 ZX10 移动固态硬盘采用铝合金机身,正面以简约线条分割,点缀精致的镜面银,圆润边角处理,带来更佳颜值与手感,也大幅提升了 SSD 散热能力。

在性能方面,ZX10 新品搭载 USB 3.2 Gen 2 高速接口,读速可达 1050MB/s,速度是普通移动固态硬盘的 2 倍,是机械硬盘的近乎 10 倍,这样的性能可满足用户自在应对大型游戏、视频剪辑、素材加载等众多使用场景。

此外,ZX10 新品还支持苹果电脑运行 Win To Go 功能,秒变双系统,不占用电脑任何空间。

IT之家了解到,容量方面,ZX10 提供 500GB-2TB 空间,可适合创意达人、资深游戏玩家,亦或是短视频创作者。

ZX10 配有一根 C to C 及一根 C to A 数据线,除了连接电脑外,还能够直连手机、电视、游戏设备等。

该新品还兼容 Windows / macOS / Linux / Android 等操作系统,无需驱动。

朗科这款 ZX10 移动固态硬盘比手机要小很多,不仅提升桌面美观程度,出行携带也更加方便。

下面是朗科 ZX10 的产品参数。