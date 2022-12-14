朗科推出 ZX10 高速移动固态硬盘新品：读速达 1050MB/s，支持 Win To Go 系统

IT之家 12 月 14 日消息，朗科全新推出了 ZX10 高速移动固态硬盘，适合出差旅行，轻便易携。支持 Win To Go 系统，支持 Type-C 手机直连，传输速度达 1050MB/s。

朗科 ZX10 移动固态硬盘采用铝合金机身，正面以简约线条分割，点缀精致的镜面银，圆润边角处理，带来更佳颜值与手感，也大幅提升了 SSD 散热能力。

在性能方面，ZX10 新品搭载 USB 3.2 Gen 2 高速接口，读速可达 1050MB/s，速度是普通移动固态硬盘的 2 倍，是机械硬盘的近乎 10 倍，这样的性能可满足用户自在应对大型游戏、视频剪辑、素材加载等众多使用场景。

此外，ZX10 新品还支持苹果电脑运行 Win To Go 功能，秒变双系统，不占用电脑任何空间。

IT之家了解到，容量方面，ZX10 提供 500GB-2TB 空间，可适合创意达人、资深游戏玩家，亦或是短视频创作者。

ZX10 配有一根 C to C 及一根 C to A 数据线，除了连接电脑外，还能够直连手机、电视、游戏设备等。

该新品还兼容 Windows / macOS / Linux / Android 等操作系统，无需驱动。

朗科这款 ZX10 移动固态硬盘比手机要小很多，不仅提升桌面美观程度，出行携带也更加方便。

下面是朗科 ZX10 的产品参数。